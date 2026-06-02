Economía

Vietnam, eslabón intermedio en la industria tecnológica

Vietnam capta grandes proyectos de IED en tecnología, energía e IA en 2026, pero sigue en un punto intermedio de la cadena de valor global.

Vietnam se perfila como un destino muy atractivo para los inversores extranjeros. (Foto: VNA)
Vietnam se perfila como un destino muy atractivo para los inversores extranjeros. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam continúa consolidando su atractivo para la inversión extranjera directa (IED) de alta tecnología, con la llegada de numerosos proyectos de miles de millones de dólares en los sectores de semiconductores, electrónica, inteligencia artificial (IA), energía y materiales avanzados durante los primeros meses de 2026.

Esta tendencia refleja una clara reorientación de los flujos de capital hacia actividades de mayor contenido tecnológico y valor añadido. Entre los proyectos más destacados figuran la segunda planta de Samsung Electro-Mechanics Vietnam, perteneciente a Samsung, con una inversión de 1,2 mil millones de dólares en la provincia de Thai Nguyen; el proyecto de la central de gas natural licuado (GNL) Quynh Lap, en la provincia de Nghe An, con más de 2,2 mil millones de dólares; el proyecto de Posco Future M para la producción de material de ánodo de grafito artificial destinado a baterías de iones de litio; así como la ampliación de la planta electrónica de BYD en Vietnam. Paralelamente, Qualcomm ha ampliado sus actividades de investigación y desarrollo (I+D) en el país.

Estos proyectos confirman que Vietnam mantiene su atractivo en los sectores de manufactura, electrónica y energía, al tiempo que se posiciona como un destino relevante en la reconfiguración global de la inversión hacia industrias de alta tecnología.

De acuerdo con la doctora Dang Thao Quyetn, de la Universidad RMIT Vietnam, la IED de alta tecnología en el país está experimentando una transformación visible, especialmente en ámbitos como materiales para baterías, centros de datos e inteligencia artificial. No obstante, Vietnam sigue concentrándose principalmente en la fabricación de tecnología avanzada, mientras que el diseño, la investigación y el desarrollo permanecen aún limitados.

La especialista señala que Vietnam se ha consolidado como un “centro de producción estratégico” dentro del ecosistema tecnológico regional, donde las tecnologías centrales continúan en manos de grandes corporaciones extranjeras. Este posicionamiento responde a ventajas como su ubicación geopolítica neutral y sus costes competitivos, aunque también implica una vulnerabilidad si el país no avanza hacia eslabones de mayor valor añadido.

En el ámbito de las políticas de atracción de inversión, los expertos subrayan la necesidad de continuar con una estrategia de selección más estricta de la IED, pasando de incentivos fiscales tradicionales a mecanismos basados en resultados y valor generado, así como de reforzar los vínculos entre empresas extranjeras y el sector privado nacional.

El vicepresidente de la Asociación de Empresas con Inversión Extranjera (VAFIE) Nguyen Van Toan destaca que Vietnam seguirá siendo un destino importante en la reestructuración global de los flujos de IED, especialmente en proyectos de gran escala, tecnología avanzada y economía verde. Sin embargo, advierte que el principal desafío radica en la limitada capacidad de las empresas locales para integrarse en las cadenas de suministro globales.

Según el experto, una mayor participación de las empresas vietnamitas en la industria auxiliar y en segmentos tecnológicos más avanzados permitiría mejorar significativamente el valor añadido del ecosistema de inversión del país.

Por su parte, el economista Nguyen Minh Phong subraya que el fortalecimiento de la capacidad endógena es clave, especialmente en lo que respecta al capital humano cualificado y a la capacidad de dominio tecnológico. Advierte que la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización están transformando rápidamente el mercado laboral, lo que exigirá una fuerza de trabajo altamente adaptable.

En este contexto, los expertos coinciden en que, ante la creciente competencia tecnológica global y la reconfiguración de las cadenas de suministro, la capacidad de Vietnam para atraer IED dependerá cada vez más de la solidez institucional, la protección de datos y la propiedad intelectual. Asimismo, consideran fundamental vincular los incentivos a la localización de la producción y a la inversión en I+D para evitar que el país quede atrapado en un modelo de ensamblaje./.

VNA
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