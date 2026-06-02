Vietnam moderniza sus museos con tecnología digital

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La transformación digital en el sector cultural está remodelando por completo las instituciones culturales, incluidos los museos, y alejándose de los modelos de exposición tradicionales y rígidos que dependen en gran medida de los comentarios en directo, muchos museos vietnamitas se han digitalizado activamente para atraer a más visitantes.



La aplicación de la tecnología no solo es una solución urgente con vistas a mejorar la capacidad de gestión y la conservación del patrimonio, sino también una clave para cerrar la brecha generacional, acercando la historia nacional a los corazones del público moderno, especialmente de los jóvenes.



Avances tecnológicos están dando un nuevo aspecto a los patrimonios



En un rincón destacado del Museo de Con Dao, en la homónima Zona Especial de Con Dao (Ciudad Ho Chi Minh), un grupo de jóvenes permanece en silencio ante una obra de arte muy especial.



Se trata de un retrato de Le Tu Cam, una ex prisionera política de Con Dao, en su juventud. Lo que asombra a los espectadores es que la pintura no está simplemente realizada con pinceles o acuarelas, sino que ha sido meticulosamente elaborada por artesanos a partir de hojas de loto secas, símbolo de pureza y resistencia inquebrantable ante todas las adversidades.



Poca gente sabe que los orígenes de esta singular obra de arte se remontan a un archivo de datos digitalizado. Una antigua fotografía descolorida de Le Tu Cam, conservada a lo largo de los años, ha sido restaurada y digitalizada con gran nitidez utilizando tecnología moderna, convirtiéndose en el material que los artesanos utilizan para dar vida a las hojas de loto.



Por otro lado, cartas de tiempos de guerra, una vieja máquina de escribir, documentos, imágenes y objetos relacionados con la ex vicepresidenta del país, Nguyen Thi Binh, desde su participación en el movimiento revolucionario y la Conferencia de París hasta sus contribuciones a la paz y la educación después de 1975, expuestos en el Museo de la Mujer de Vietnam en Hanoi, ofrecen valiosas fuentes de inspiración.



Sin embargo, al digitalizarse, estos objetos "que hablan" cobran vida de inmediato, especialmente en conexión con el Museo de los Vestigios de la Guerra (Ciudad Ho Chi Minh), donde también alberga una cantidad considerable de documentos, objetos e imágenes sobre Nguyen Thi Binh, creando un espacio de exhibición vibrante a través de mapas y proyecciones 3D, entre otros.



Cuando la tecnología va de la mano con la cultura, el patrimonio adquiere una nueva y poderosa vitalidad que conmueve los corazones del público moderno, compartió Nguyen Thi Tuyet, directora del Museo de la Mujer de Vietnam.



La nueva imagen de los museos inteligentes en Vietnam



En un contexto más amplio, la tendencia a aplicar la tecnología ha generado un crecimiento significativo en los ingresos y el número de visitantes en numerosas unidades, sobre todo el Museo Nacional de Historia; el de Bellas Artes de Vietnam y el de los Vestigios de la Guerra.



Al comentar sobre esta transformación, Nguyen Anh Minh, director del Museo de Bellas Artes de Vietnam, afirmó que la aplicación de la tecnología digital es una tendencia inevitable en el funcionamiento de los museos, la cual se considera un medio para atraer al público, especialmente a los jóvenes, despertando así su interés por los museos, la cultura y la historia nacional.



Cuando se aplica la tecnología, los objetos estáticos se vuelven más atractivos, creando experiencias vívidas e interactivas que ayudan a los espectadores a acceder fácilmente a los valores del patrimonio y a comprenderlos en mayor profundidad, puntualizó.



El especialista también señaló los desafíos que enfrenta el sector museístico al incursionar en el ámbito tecnológico. En primer lugar, se encuentran las barreras de recursos humanos y financieros; actualmente, el personal profesional carece casi por completo de expertos en tecnología de la información, lo que les impide desarrollar productos de forma independiente, detalló.



Además, digitalizar objetos y obras de arte plantea importantes desafíos en materia de protección de derechos de autor. La falta de mecanismos de colaboración público-privada y la incapacidad para incentivar la inversión socializada entre organizaciones e individuos y museos dificultan la sostenibilidad y la ampliación efectiva de los proyectos de aplicación de tecnología digital.



De acuerdo con Pham Dinh Phong, subjefe del Departamento de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, la tendencia actual en el desarrollo de los museos apunta a un marcado giro hacia los museos abiertos y vivos, centrados en el público, el aumento del valor experiencial, la interacción y la conexión con la comunidad.



El Primer Ministro firmó la Decisión n.º 611/QD-TTg el 4 de abril de 2026, por la que se aprueba el proyecto "Transformación digital en el sector cultural para 2030, con visión hacia 2045". Esto sienta las bases para que el sistema museístico continúe modernizándose de acuerdo con los estándares internacionales./.

VNA