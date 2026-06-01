Sociedad

Presentan en Hanoi libro sobre relación histórica de Ho Chi Minh con Rusia

Hanoi presentó el libro bilingüe “Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh y Rusia” por el 115 aniversario del natalicio del líder vietnamita.

En el acto de presentación del libro bilingüe vietnamita-ruso “Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh y Rusia”. (Fuente: VNA)
En el acto de presentación del libro bilingüe vietnamita-ruso “Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh y Rusia”. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - En el marco de las actividades conmemorativas por el 115 aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890 - 2026), se presentó hoy en Hanoi el libro bilingüe vietnamita-ruso “Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh y Rusia”.

La iniciativa también se inscribe en la celebración del 76 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Rusia (30 de enero de 1950 - 2026).

La obra ofrece una visión amplia y documentada de las actividades de Ho Chi Minh en Rusia -antes la Unión Soviética- desde principios del siglo XX hasta su fallecimiento, resaltando su papel y su influencia en el desarrollo de los vínculos entre ambos países. Asimismo, pone de relieve la continuidad y el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre Hanoi y Moscú a lo largo de las décadas.

El volumen reúne más de 200 documentos, fotografías, manuscritos, objetos históricos, relatos y testimonios de amigos, compañeros y ciudadanos rusos que conocieron o estudiaron la figura del líder vietnamita. Este valioso conjunto de materiales contribuye a ofrecer una imagen más completa de Ho Chi Minh como héroe de la liberación nacional de Vietnam, destacada personalidad cultural, gran amigo del pueblo ruso y discípulo ejemplar de V. I. Lenin.

Según los organizadores, el libro permitirá a los lectores, especialmente a las nuevas generaciones, comprender mejor el valor histórico y la vigencia de la amistad entre Vietnam y la antigua Unión Soviética, hoy Federación Rusa, reforzando así la tradición de solidaridad y la asociación estratégica integral entre ambos países.

vnanet-potal-ra-mat-cuon-sach-nguyen-ai-quoc-ho-chi-minh-voi-nuoc-nga-8798978.jpg
Espectadores con el libro bilingüe vietnamita-ruso “Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh y Rusia”. (Fuente: VNA)


La directora de la Zona de Reliquias del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencial de Hanoi, Le Thi Phuong, destacó que la publicación es el resultado de un proyecto de investigación desarrollado, recopilado y editado por esa institución.

A su juicio, se trata de una valiosa colección documental que reafirma la trascendencia histórica de la amistad tradicional entre Vietnam y Rusia, cultivada por el propio Ho Chi Minh, así como la importancia estratégica que mantienen actualmente las relaciones bilaterales en el nuevo contexto de desarrollo del país.

Con motivo de la efeméride, la Zona de Reliquias inauguró además una exposición fotográfica integrada por 115 imágenes que recrean las actividades políticas, diplomáticas y la vida cotidiana del líder vietnamita en el Palacio Presidencial, donde residió y trabajó durante los últimos 15 años de su vida, entre 1954 y 1969.

Durante ese período, en su condición de presidente del Partido y jefe del Estado, Ho Chi Minh, junto con el Comité Central del Partido y el Gobierno, definió las orientaciones estratégicas fundamentales de la revolución vietnamita y condujo al país en dos tareas históricas: la construcción del socialismo en el Norte y la liberación del Sur para la reunificación nacional. Su legado también contribuyó activamente a las luchas por la independencia, la libertad, la paz y el progreso social en el mundo.

Las actividades conmemorativas forman parte del programa por el 115 aniversario de la partida del joven patriota Nguyen Tat Thanh en busca de un camino para la liberación nacional. Estas iniciativas contribuyen a destacar el papel histórico de Nguyen Ai Quoc–Ho Chi Minh, quien sentó las bases ideológicas para el desarrollo de la revolución vietnamita a través de su obra "El Camino Revolucionario", publicada en 1927.

Asimismo, responden a la implementación de la Conclusión No. 85-KL/TW del Secretariado del Partido sobre la promoción y difusión internacional de la figura de Ho Chi Minh, reconocido como héroe de la liberación nacional y eminente personalidad cultural, así como de la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, que contempla el fortalecimiento de la imagen del líder vietnamita en el escenario internacional./.

VNA
#Vietnam #Rusia #libro bilingüe #exposición fotográfica #relaciones
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Ver más

Turistas prueban el café de Buon Ma Thuot. (Foto: nhandan.vn)

Buon Ma Thuot reconocida por National Geographic entre los mejores destinos gastronómicos del mundo

La ciudad de Buon Ma Thuot, en la provincia vietnamita de Dak Lak y considerada la capital cafetera de Vietnam en la majestuosa Altiplanicie Occidental, fue reconocida por National Geographic como uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo en la lista “Best of the World 2026”, una de las selecciones turísticas más influyentes a nivel global, con más de 150 millones de lectores.

Foto ilustrativa: VNA

Vietnam despierta un creciente interés gracias a la iniciativa de amistad de NUS

En la Universidad Nacional de Singapur (NUS), la Iniciativa de Amistad del Sudeste Asiático (SFI) promueve los valores históricos y culturales, así como el entendimiento mutuo entre los países miembros de la ASEAN. En este marco, Vietnam se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos y populares dentro de los cursos del programa.

Pequeños pasos hacia la escuela entre nubes y montañas de Ta Xua

Pequeños pasos hacia la escuela entre nubes y montañas de Ta Xua

La sucursal de Lang Sang de la escuela primaria y secundaria Hang Dong, en la comuna de Ta Xua, provincia de Son La, se encuentra lejos de la escuela principal, con caminos particularmente difíciles. A pesar de las difíciles condiciones económicas de la población local, los rostros de los niños siempre se iluminan de emoción ante la perspectiva de ir a la escuela.

Los barcos pesqueros de la provincia de Dong Thap (Fuente: VNA)

Provincia survietnamita de Dong Thap refuerza la lucha contra la pesca ilegal

Gracias a la implementación sincrónica de las actividades de prevención y contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), desde el año 2024, la provincia de Dong Thap ya no tiene barcos infractores, uniendo las manos con todo el país para levantar la tarjeta amarilla impuesta por la Comisión Europea (CE).