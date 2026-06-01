Presentan en Hanoi libro sobre relación histórica de Ho Chi Minh con Rusia

Hanoi (VNA) - En el marco de las actividades conmemorativas por el 115 aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890 - 2026), se presentó hoy en Hanoi el libro bilingüe vietnamita-ruso “Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh y Rusia”.



La iniciativa también se inscribe en la celebración del 76 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Rusia (30 de enero de 1950 - 2026).



La obra ofrece una visión amplia y documentada de las actividades de Ho Chi Minh en Rusia -antes la Unión Soviética- desde principios del siglo XX hasta su fallecimiento, resaltando su papel y su influencia en el desarrollo de los vínculos entre ambos países. Asimismo, pone de relieve la continuidad y el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre Hanoi y Moscú a lo largo de las décadas.



El volumen reúne más de 200 documentos, fotografías, manuscritos, objetos históricos, relatos y testimonios de amigos, compañeros y ciudadanos rusos que conocieron o estudiaron la figura del líder vietnamita. Este valioso conjunto de materiales contribuye a ofrecer una imagen más completa de Ho Chi Minh como héroe de la liberación nacional de Vietnam, destacada personalidad cultural, gran amigo del pueblo ruso y discípulo ejemplar de V. I. Lenin.



Según los organizadores, el libro permitirá a los lectores, especialmente a las nuevas generaciones, comprender mejor el valor histórico y la vigencia de la amistad entre Vietnam y la antigua Unión Soviética, hoy Federación Rusa, reforzando así la tradición de solidaridad y la asociación estratégica integral entre ambos países.

Espectadores con el libro bilingüe vietnamita-ruso “Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh y Rusia”. (Fuente: VNA)



La directora de la Zona de Reliquias del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencial de Hanoi, Le Thi Phuong, destacó que la publicación es el resultado de un proyecto de investigación desarrollado, recopilado y editado por esa institución.



A su juicio, se trata de una valiosa colección documental que reafirma la trascendencia histórica de la amistad tradicional entre Vietnam y Rusia, cultivada por el propio Ho Chi Minh, así como la importancia estratégica que mantienen actualmente las relaciones bilaterales en el nuevo contexto de desarrollo del país.



Con motivo de la efeméride, la Zona de Reliquias inauguró además una exposición fotográfica integrada por 115 imágenes que recrean las actividades políticas, diplomáticas y la vida cotidiana del líder vietnamita en el Palacio Presidencial, donde residió y trabajó durante los últimos 15 años de su vida, entre 1954 y 1969.



Durante ese período, en su condición de presidente del Partido y jefe del Estado, Ho Chi Minh, junto con el Comité Central del Partido y el Gobierno, definió las orientaciones estratégicas fundamentales de la revolución vietnamita y condujo al país en dos tareas históricas: la construcción del socialismo en el Norte y la liberación del Sur para la reunificación nacional. Su legado también contribuyó activamente a las luchas por la independencia, la libertad, la paz y el progreso social en el mundo.



Las actividades conmemorativas forman parte del programa por el 115 aniversario de la partida del joven patriota Nguyen Tat Thanh en busca de un camino para la liberación nacional. Estas iniciativas contribuyen a destacar el papel histórico de Nguyen Ai Quoc–Ho Chi Minh, quien sentó las bases ideológicas para el desarrollo de la revolución vietnamita a través de su obra "El Camino Revolucionario", publicada en 1927.



Asimismo, responden a la implementación de la Conclusión No. 85-KL/TW del Secretariado del Partido sobre la promoción y difusión internacional de la figura de Ho Chi Minh, reconocido como héroe de la liberación nacional y eminente personalidad cultural, así como de la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, que contempla el fortalecimiento de la imagen del líder vietnamita en el escenario internacional./.