Sociedad

Impulsan campaña nacional de comunicación para la búsqueda e identificación de restos de mártires

La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra, presidenta del Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de Restos de Mártires, aprobó un plan nacional de comunicación para una campaña de 500 días destinada a acelerar la localización, recuperación e identificación de los restos de soldados caídos.

Realizan la labor de búsqueda e identificación de restos de mártires. (Foto: VNA)
Realizan la labor de búsqueda e identificación de restos de mártires. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra, presidenta del Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de Restos de Mártires, aprobó un plan nacional de comunicación para una campaña de 500 días destinada a acelerar la localización, recuperación e identificación de los restos de soldados caídos.

El plan, emitido mediante la Decisión n.º 50/QD-BCDQG, busca movilizar una amplia participación social y aprovechar las tecnologías modernas para apoyar esta misión humanitaria. La iniciativa pretende generar un movimiento de alcance nacional que involucre a las organizaciones del Partido, las autoridades, las fuerzas armadas, los medios de comunicación, las comunidades vietnamitas en el exterior y socios internacionales.

Uno de sus principales objetivos es establecer un grupo especializado de comunicación encargado de recopilar, procesar y verificar información procedente de diversas plataformas para respaldar las labores de búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires.
Según el plan, los medios de comunicación nacionales y locales deberán habilitar espacios informativos dedicados a la campaña, garantizar una cobertura periódica y producir entre cinco y siete reportajes de profundidad al mes sobre las zonas prioritarias de búsqueda.

Asimismo, se alentará a las organizaciones de prensa a recopilar y verificar información relevante, así como a elaborar contenidos de alta calidad en vietnamita y otros idiomas, incluidos artículos de fondo, documentales, reportajes y videos breves.

La campaña está concebida para promover la tradición vietnamita de gratitud hacia quienes sacrificaron sus vidas por la patria, reforzar la educación sobre la historia revolucionaria e inspirar a las nuevas generaciones a valorar el legado nacional. También busca fortalecer la conciencia y la responsabilidad ciudadanas, fomentando una participación activa y sostenida en las plataformas digitales durante todo el proceso.

Al mismo tiempo, las actividades de comunicación contribuirán a contrarrestar la desinformación y las narrativas hostiles en el ciberespacio, favoreciendo el consenso social y el respaldo público a la campaña.

Las acciones estarán dirigidas a una amplia variedad de sectores, incluidos funcionarios, miembros del Partido, personal de las fuerzas armadas, veteranos, testigos históricos, familiares de mártires, estudiantes, jóvenes voluntarios, artistas, creadores de contenido en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales, entre otros.

La campaña se desplegará en las 34 provincias y ciudades de Vietnam, así como en países con importantes comunidades vietnamitas y excombatientes que participaron en la guerra de Vietnam, entre ellos Estados Unidos, Corea del Sur, Australia y Tailandia.

Los contenidos se centrarán en las políticas del Partido y del Estado relacionadas con la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires, además de difundir historias de sacrificio, memoria y reencuentros familiares. También se alentará a la población a aportar información, recuerdos, mapas dibujados a mano, testimonios, fotografías, videos, coordenadas GPS y muestras de ADN.

Se publicarán actualizaciones periódicas sobre los avances de la campaña y sus resultados más destacados, así como ejemplos de personas y organizaciones que hayan realizado contribuciones significativas a las labores de búsqueda, los análisis genéticos y las actividades de comunicación. El plan también contempla una mayor cooperación internacional y la producción de contenidos multimedia en varios idiomas que reflejen los esfuerzos de Vietnam por sanar las heridas de la guerra.

Asimismo, se creará una unidad especializada de comunicación en el Centro Militar de Radiodifusión y Televisión, dependiente del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam. Esta estructura funcionará bajo un modelo de redacción integrada las 24 horas del día, los siete días de la semana, con la participación de representantes de organismos de información y propaganda, medios nacionales, expertos tecnológicos y socios de plataformas digitales.

La campaña contará además con un sistema tecnológico integrado que incluirá líneas directas de atención, aplicaciones móviles, una cuenta oficial en Zalo con funciones de geolocalización y una plataforma de macrodatos basada en inteligencia artificial y herramientas automatizadas de interacción. Este sistema permitirá recopilar, procesar y transmitir información en tiempo real al Comité Directivo Nacional.

La campaña de comunicación se desarrollará en tres fases y se extenderá desde la entrada en vigor del plan hasta el 27 de julio de 2027./.

VNA
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