Fortalecen lazos culturales y artísticos entre Vietnam y Francia

París (VNA) – La ciudad francesa de Arcueil acogió el 31 de mayo la exposición artística “Del Sena al Río Rojo” y la ceremonia de inauguración de la Aldea Cultural y Artística Vietnamita en Francia (CCAVF), un evento que reunió a artistas, autoridades locales, miembros de la comunidad vietnamita y amantes de la cultura de Vietnam.



La muestra presentó más de 20 obras de cinco destacados artistas vietnamitas: Trinh Minh Tien, Do Hiep, Tran Ngoc Anh, Trinh Tuan y Cong Kim Hoa, representantes de distintas generaciones y corrientes artísticas.



Realizadas en diversos formatos, entre ellos seda, dó (papel tradicional), monotipos, pintura acrílica e instalaciones artísticas, las obras ofrecieron al público francés una visión amplia y diversa del arte contemporáneo vietnamita.



Durante el evento, el director del Centro Cultural de Vietnam en Francia, Dinh Ngoc Duc, destacó que el arte constituye un lenguaje universal capaz de unir a las personas más allá de las fronteras geográficas, lingüísticas y culturales.



Subrayó que cada obra expuesta no solo refleja la belleza de Vietnam y la riqueza de su patrimonio cultural, sino que también transmite las aspiraciones, emociones y el espíritu de la sociedad vietnamita contemporánea.



En un contexto de creciente integración internacional, añadió, la cultura y las artes desempeñan un papel fundamental tanto en la preservación de la identidad nacional como en el fortalecimiento del poder blando del país.



Según Dinh Ngoc Duc, la presentación de obras vietnamitas en Francia trasciende el ámbito artístico y se convierte en un auténtico puente cultural que contribuye a reforzar el entendimiento mutuo y la amistad entre los pueblos de Vietnam, Francia y otros países europeos.



Asimismo, valoró altamente la creación de la CCAVF, al considerarla una plataforma que permitirá a los artistas encontrarse, intercambiar experiencias y promover los valores culturales vietnamitas ante la comunidad internacional.



Entre los asistentes a la exposición figuró el ilustrador francés de cómics Jean-Charles Sarrazin, quien mantiene una estrecha relación con el arte vietnamita desde hace casi cuatro décadas, cuando estudió en Hanói a finales de los años ochenta.



Sarrazin destacó que el arte vietnamita está ganando cada vez mayor reconocimiento en el ámbito internacional, especialmente a través de exposiciones y mercados de subastas.



En representación de los artistas vietnamitas, el pintor Trinh Tuan, profesor de la Universidad de Bellas Artes Industriales, señaló que la exposición de Arcueil marca el inicio de una serie de actividades de intercambio artístico en Europa. Tras su paso por Francia, el grupo continuará presentando sus obras en Alemania e Italia.



Uno de los momentos más significativos del programa fue la inauguración oficial de la CCAVF, una iniciativa concebida para utilizar la cultura como puente de conexión entre la comunidad vietnamita en Francia y para promover la imagen de Vietnam y de su pueblo ante el público internacional.



Como parte de las actividades, los participantes también asistieron a un seminario dedicado a la proyección internacional de la cultura y el arte vietnamitas, en el que se analizaron las oportunidades y desafíos de la difusión de los valores culturales nacionales en el exterior. Los asistentes destacaron la importancia de la traducción, el desarrollo de productos culturales bilingües y los intercambios artísticos como herramientas esenciales para acercar al público internacional a la riqueza del patrimonio cultural de Vietnam./.

VNA