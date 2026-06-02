Vietnam digitalizará los certificados de registro de vehículos desde el 8 de junio

Hanoi (VNA) - Vietnam avanzará en la digitalización de los trámites relacionados con vehículos a partir del 8 de junio de 2026, fecha en que entrará en vigor la Circular No. 37/2026/TT-BCA del Ministerio de Seguridad Pública, que modifica y complementa diversas regulaciones sobre el registro y la inspección técnica de medios de transporte.



De acuerdo con la nueva normativa, los propietarios podrán recibir los resultados de los trámites de matriculación a través del Portal Nacional de Servicios Públicos, mediante el servicio postal o de forma presencial en las oficinas de registro vehicular.



Como parte de este proceso de modernización administrativa, los certificados de registro de vehículos en formato electrónico quedarán integrados en la aplicación nacional de identificación digital VNeID y en la plataforma de gestión del tráfico VNeTraffic, ambas administradas por el Ministerio de Seguridad Pública.



La circular establece además que, cuando la información sobre el estado civil del propietario figure actualizada en la Base de Datos Nacional de Población, los registros electrónicos de transferencia de propiedad realizados a través del Portal de Servicios Públicos tendrán la misma validez legal que los documentos físicos que acreditan dicha operación.



Por otro lado, los procedimientos de emisión, renovación, reexpedición y revocación de diversos certificados vinculados con la seguridad técnica, la calidad y la protección ambiental de vehículos de motor, maquinaria especializada y componentes importados, producidos, ensamblados o modificados podrán tramitarse en línea, siempre que existan las condiciones técnicas necesarias.



Los expedientes digitalizados y la información electrónica generada durante estos procesos serán almacenados en el Sistema de Registro y Gestión de Vehículos del Departamento de Policía de Tránsito, con el fin de facilitar su administración, consulta y aprovechamiento./.

VNA