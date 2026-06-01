Primera dama vietnamita visita a niños vulnerables y fortalece los vínculos culturales con Filipinas

Manila (VNA) - En el marco de la visita de Estado a Filipinas del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, su esposa, Ngo Phuong Ly, participó hoy en una serie de actividades de carácter humanitario y cultural orientadas a estrechar los lazos de amistad entre ambas naciones.



Coincidiendo con el Día Internacional del Niño, Ngo Phuong Ly visitó el Centro Asilo de San Vicente de Paul, en Manila, una institución benéfica con más de 140 años de historia dedicada a la atención de menores en situación vulnerable. Durante el recorrido, conoció la labor que desarrolla el centro y compartió momentos con los niños que reciben protección y cuidado en sus instalaciones.



La visitante expresó su emoción al contemplar la alegría, la inocencia y el optimismo de los menores pese a las dificultades que enfrentan. Asimismo, reafirmó que Vietnam sitúa a la infancia entre las prioridades de sus políticas de desarrollo y destacó el enfoque humanista del centro, que no solo ofrece refugio, sino también educación y formación en valores para ayudar a los niños a construir un futuro independiente y digno.



Durante el encuentro, transmitió a los menores un mensaje de esperanza, subrayando que las circunstancias de la vida no determinan el futuro de una persona, sino que son la voluntad, el esfuerzo y los sueños los que abren el camino hacia el éxito.



También los animó a mantener vivo el espíritu de solidaridad y, cuando alcancen sus metas, extender su apoyo a quienes más lo necesiten. En la ocasión, entregó al centro alimentos, material escolar y una obra artística confeccionada con retazos de tela por niños vietnamitas con discapacidad como muestra de amistad y afecto.



Ese mismo día, Ngo Phuong Ly y la primera dama filipina, Liza Araneta Marcos, visitaron la exposición Likhang Filipino, celebrada en la ciudad de Pasay. La muestra reúne más de dos mil productos de cerca de 200 empresas y exhibe la riqueza creativa y cultural de Filipinas en el contexto de la presidencia filipina de la ASEAN en 2026.

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la primera dama filipina, Liza Araneta Marcos, en la exposición Likhang Filipino. (Fuente: VNA)

Durante la visita, ambas destacaron las similitudes entre la tradición vietnamita de solidaridad comunitaria y el espíritu filipino de bayanihan, basado en la cooperación y la ayuda mutua.



Ngo Phuong Ly elogió la diversidad de las artesanías filipinas y compartió también ejemplos del rico patrimonio artesanal de Vietnam, representado por la seda, la cerámica, la laca, las pinturas populares y los productos elaborados con bambú y ratán.



La esposa del dirigente vietnamita señaló que ambos países comparten numerosas afinidades culturales, fruto de civilizaciones estrechamente ligadas al mar y al cultivo del arroz. En ese contexto, afirmó que la cultura, el arte y los intercambios entre pueblos constituyen un puente fundamental para fortalecer la amistad bilateral, al tiempo que abogó por ampliar la cooperación mediante intercambios de artesanos, exposiciones conjuntas y conexiones entre comunidades dedicadas a los oficios tradicionales.



Las actividades de Ngo Phuong Ly en Filipinas fueron más allá del protocolo diplomático y reflejaron el compromiso de ambos países con la promoción de valores humanitarios, el entendimiento mutuo y el fortalecimiento de los vínculos culturales entre sus pueblos./.