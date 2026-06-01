Destacan legado del Presidente Ho Chi Minh en la nueva etapa de desarrollo de Vietnam

Hanoi (VNA) - Investigadores, teóricos y académicos de Vietnam y de diversos países participaron hoy en el seminario internacional “De Duong Cach Menh (Camino Revolucionario) de 1927 a la nueva era de desarrollo de la nación”, celebrado en Hanoi.



La cita académica se organizó en conmemoración del 115.º aniversario de la partida de Nguyen Tat Thanh, posteriormente conocido como Ho Chi Minh, en busca de un camino para la liberación nacional y como parte de las actividades preparatorias para el centenario de la publicación de Duong Cach Menh (1927-2027).



Los participantes coincidieron en destacar la importancia histórica de esta obra dentro del legado ideológico del Presidente Ho Chi Minh, al considerar que sentó las bases teóricas, políticas y organizativas del movimiento revolucionario vietnamita y contribuyó a crear las condiciones para el nacimiento del Partido Comunista de Vietnam.



En su intervención, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Hoang Dao Cuong afirmó que el seminario constituye una acción concreta para implementar las orientaciones destinadas a promover y honrar la figura del Presidente Ho Chi Minh en el extranjero.



Asimismo, señaló que los resultados de las investigaciones servirán de base para futuras actividades conmemorativas del centenario de la obra, contribuyendo a trasladar los estudios teóricos a iniciativas de carácter práctico y a difundir los valores perdurables del pensamiento del líder revolucionario vietnamita.

Duong Trung Y, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y editor en jefe de la Revista Comunista, habla en el evento. (Foto: VNA)





Por su parte, la directora del Sitio Conmemorativo del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencial, Le Thi Phuong, subrayó que Duong Cach Menh marcó un hito en la evolución del pensamiento teórico de Nguyen Ai Quoc, seudónimo utilizado por Ho Chi Minh durante su actividad revolucionaria. Según explicó, la obra contribuyó al desarrollo creativo del marxismo-leninismo y sentó las bases ideológicas que condujeron a la fundación del Partido Comunista de Vietnam en 1930.



Las ponencias presentadas durante el encuentro abordaron el papel de la teoría revolucionaria reflejada en la obra, la misión histórica del Partido Comunista de Vietnam, las enseñanzas sobre la construcción ética del Partido y la vigencia de los valores de Duong Cach Menh para la implementación de las resoluciones del XIV Congreso Nacional del Partido en la actual etapa de desarrollo.



Los expertos coincidieron en que el recorrido desde la publicación de Duong Cach Menh en 1927 hasta la nueva era de desarrollo nacional evidencia una continuidad basada en la combinación de firmeza ideológica e innovación. En este sentido, destacaron que los principios sobre el liderazgo del Partido, la fuerza del pueblo y el espíritu de autosuficiencia y autodeterminación siguen siendo referentes fundamentales para impulsar el desarrollo de Vietnam y reforzar su posición en la escena internacional a lo largo del siglo XXI./.