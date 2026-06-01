Vietnam acelera el proyecto del Aeropuerto Internacional de Long Thanh

Dong Nai, Vietnam (VNA) - La Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) puso en marcha una campaña intensiva de 180 días destinada a acelerar la construcción del Aeropuerto Internacional de Long Thanh, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.



Las unidades participantes se comprometieron a movilizar al máximo sus recursos humanos y técnicos, mantener las labores de construcción de manera continua y reforzar el ritmo de ejecución para garantizar que todos los componentes del proyecto se completen dentro del plazo previsto.



Durante el acto de lanzamiento, Vu Pham Nguyen An, director de la Junta de Gestión del Proyecto del Aeropuerto de Long Thanh, informó que la obra registra un avance cercano al 76%. Entre los trabajos ya concluidos destacan la primera pista de aterrizaje y la plataforma de estacionamiento de aeronaves.



Según explicó, las tareas más complejas y de mayor envergadura ya han sido ejecutadas en gran medida, por lo que el proyecto entra ahora en su fase final, una etapa que exige mayores niveles de coordinación, calidad y cumplimiento de los plazos establecidos.



Nguyen An señaló que, para los próximos seis meses, las unidades responsables han definido una serie de medidas prioritarias destinadas a acelerar el progreso de los distintos paquetes contractuales sin comprometer los estándares de calidad.



Entre las acciones previstas figura el refuerzo inmediato de maquinaria, equipos y personal, con el objetivo de elevar la fuerza laboral en la obra a más de nueve mil trabajadores y mantener un ritmo de construcción intensivo durante toda la semana.



Por su parte, el director general interino de ACV, Nguyen Duc Hung, destacó que la finalización y puesta en operación del Aeropuerto Internacional de Long Thanh en 2026 tendrá una importancia estratégica tanto para el desarrollo de la aviación vietnamita como para el crecimiento económico del país.

El director general interino de ACV, Nguyen Duc Hung, en el evento. (Fuente: VNA)





El directivo subrayó además la necesidad de fortalecer la coordinación entre todas las entidades involucradas para resolver con rapidez cualquier dificultad que pueda surgir durante la ejecución del proyecto y garantizar que las obras concluyan a finales de 2026, conforme a las directrices del Gobierno.



De acuerdo con el plan establecido por ACV, las pruebas operativas de las instalaciones y los equipos se llevarán a cabo en tres fases sucesivas: la primera en septiembre de 2026, la segunda en octubre y la tercera en noviembre.



Una vez completadas estas etapas de evaluación y puesta a punto, el Aeropuerto Internacional de Long Thanh iniciará oficialmente sus operaciones en diciembre de 2026, marcando un hito clave en la modernización de la infraestructura aeroportuaria de Vietnam./.