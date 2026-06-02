Economía

Precios mundiales del caucho generan expectativas para exportadores vietnamitas

El aumento de los precios mundiales del caucho abre nuevas oportunidades para Vietnam, aunque expertos advierten sobre la necesidad de diversificar mercados y cumplir estándares ambientales.

Foto ilustrada. Fuente: VNA
Foto ilustrada. Fuente: VNA

Hanoi (VNA) - El aumento de las tensiones geopolíticas y la reducción de la oferta están impulsando el mayor repunte de los precios mundiales del caucho desde 2017, creando condiciones favorables para la industria cauchera de Vietnam.

Sin embargo, los expertos afirman que los exportadores nacionales deben diversificar sus mercados y reforzar el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad para aprovechar plenamente las oportunidades emergentes.

Las tensiones geopolíticas impulsan el alza de los precios del caucho

Los precios del caucho en las principales bolsas de Japón, Tailandia y China aumentaron entre un 3,3% y un 7,8% durante los primeros 20 días de mayo, reflejando una creciente presión sobre las cadenas mundiales de suministro de materias primas.

Los precios del caucho natural alcanzaron a mediados de mayo su nivel más alto en nueve años, ya que la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán elevó los precios mundiales del petróleo. El encarecimiento del petróleo ha incrementado los costos de producción del caucho sintético, lo que ha llevado a los fabricantes a aumentar la demanda de caucho natural.

La subida global se ha trasladado rápidamente al mercado vietnamita, donde los precios de compra del látex han alcanzado sus niveles más altos en años.

Según la Agencia de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, los precios del caucho natural continuaron aumentando durante mayo y, en algunos momentos, alcanzaron sus niveles más elevados en casi una década. Este incremento ha impulsado los precios nacionales del látex y ha permitido que muchas empresas del sector registren un crecimiento significativo de sus beneficios.

La entidad atribuyó esta tendencia alcista a una combinación de factores, especialmente al aumento de la demanda de caucho natural, ya que los fabricantes buscan alternativas al caucho sintético, ahora más costoso.

Los analistas del mercado también señalaron que la inversión especulativa ha amplificado la subida. Las expectativas de escasez de suministro han llevado a los fondos de materias primas a incrementar sus posiciones largas en los mercados de futuros, acelerando el aumento de los precios en un corto período.

La diversificación y los productos de mayor valor agregado siguen siendo fundamentales

A pesar de las perspectivas positivas, los expertos del sector advierten que la industria vietnamita del caucho sigue siendo vulnerable debido a su fuerte dependencia del mercado chino.

Los datos de la Asociación del Caucho de Vietnam (VRA) muestran que China importó más de 292.000 toneladas de caucho natural vietnamita durante los primeros cuatro meses de 2026, lo que representó más del 69 % del valor total de las exportaciones vietnamitas de este producto.

La asociación advirtió que una concentración tan elevada en un solo mercado expone a los exportadores a cambios en la demanda y las políticas de China. Los aranceles preferenciales de importación previstos para algunos países africanos podrían intensificar la competencia y reducir la cuota de mercado de Vietnam a mediano y largo plazo.

Otro desafío proviene de los requisitos comerciales y de sostenibilidad cada vez más estrictos en los principales mercados importadores. El Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación, cuya implementación está prevista entre 2026 y 2027, exigirá una trazabilidad integral a lo largo de toda la cadena de suministro.

El presidente de la VRA, Le Thanh Hung, afirmó que el sector aún dispone de importantes oportunidades si adopta un modelo de desarrollo sostenible. Entre las prioridades figuran la promoción de la transición ecológica y la trazabilidad, la adopción de tecnologías que reduzcan las emisiones, el fortalecimiento de la cooperación con las autoridades locales y los pequeños productores, la diversificación de los destinos de exportación y la expansión de la producción de productos de caucho con mayor valor agregado.

Señaló que el período 2026-2030 podría traer nuevas oportunidades de crecimiento, entre ellas el aumento de la demanda en Oriente Medio, India y África, nuevas reducciones arancelarias derivadas de los acuerdos de libre comercio y la continua reconfiguración de las cadenas de suministro en la región. Estas tendencias, afirmó, podrían ayudar a la industria a reducir su dependencia de los mercados tradicionales y a fortalecer su competitividad a largo plazo./.

VNA
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