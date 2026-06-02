Gira del líder vietnamita por tres países regionales impulsa inversión y nuevas conexiones de crecimiento

Hanoi (VNA)- La gira del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Tailandia, Singapur y Filipinas, reafirma la política consistente de priorizar las relaciones con los países vecinos y la ASEAN, así como la postura activa, responsable y proactiva de Hanoi en la consolidación de la unidad del bloque y en la promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.



Según el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, la visita transmitió de manera clara el mensaje de Vietnam a socios estratégicos de la región, y la orientación de desarrollo del país en la nueva era.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul. (Foto: VNA)

Impulsan inversión y nuevas conexiones de crecimiento



Las relaciones entre Vietnam y Tailandia, tras casi 50 años de desarrollo ininterrumpido, se han consolidado como una de las más dinámicas y efectivas dentro de la ASEAN.



Durante la visita, los líderes de ambos países intercambiaron nuevas directrices de cooperación en energía limpia, economía digital, economía verde, innovación, agricultura de alta tecnología, conectividad en infraestructura de transporte y logística, así como en corredores económicos en el subregión del Gran Mekong.



En un contexto de profunda reestructuración regional y global, ambos países coincidieron en construir un espacio económico complementario, reforzar su posición dentro de las cadenas de valor de la ASEAN y aumentar la capacidad de resiliencia de la región.



En el Foro Empresarial Tailandia-Vietnam se firmaron numerosos acuerdos de cooperación comercial. El secretario general y presidente To Lam subrayó la promoción de las “tres conexiones”: conectividad en producción, infraestructura y transformación, como base para crear redes de producción, servicios y un nuevo impulso de crecimiento bilateral.



Hacia un modelo de cooperación más sustantivo



La visita de Estado a Singapur tuvo un significado clave para materializar el marco de la Asociación Estratégica Integral bilateral. Ambas partes acordaron continuar fortaleciendo la confianza política, mejorar la eficacia de los mecanismos de cooperación y promover la colaboración en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.



El Foro de Conectividad Tecnológica Vietnam-Singapur, centrado en plataformas industriales, innovación y desarrollo sostenible de nueva generación, reflejó la determinación de construir un modelo de cooperación más profundo.



Durante el foro, el secretario general y presidente To Lam enfatizó la necesidad de establecer mecanismos que transformen la conectividad en cooperación real y proyectos concretos, dando paso al modelo de las “Tres Partes” entre ambos países, conectando Estado, academias y empresas de Vietnam y Singapur.



Otro punto destacado fue su intervención inaugural en el Diálogo de Shangri-La 2026. Los mensajes sobre paz, seguridad regional, cooperación y desarrollo fueron recibidos con gran interés y reconocimiento por la comunidad internacional, reafirmando la imagen de Vietnam como un país dinámico, profundamente integrado y, al mismo tiempo, estratégico y autónomo.



Según Mohamed Effendy B Abdul Hamid, de la Universidad Nacional de Singapur, la comunidad internacional valora la coherencia de la política exterior de Vietnam y muestra creciente interés en su enfoque ante los desafíos regionales y globales.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. (Foto: VNA)

Elevan la cooperación efectiva y sostenible



Durante la visita de Estado a Filipinas, ambas partes emitieron una Declaración Conjunta para elevar la relación a una Asociación Estratégica Reforzada, iniciando una nueva etapa en la cooperación bilateral.



Vietnam y Filipinas se fijaron el objetivo de superar los 10 mil millones de dólares en comercio bilateral de manera más equilibrada, al mismo tiempo que amplían la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, energía, economía verde, inversión productiva y economía creativa.



En particular, acordaron reforzar la cooperación en agricultura, seguridad alimentaria y desarrollo pesquero, generando nuevos motores de crecimiento para las zonas rurales.



En el Foro Empresarial Vietnam-Filipinas en Manila, el secretario general y presidente To Lam destacó que la cooperación económica debe elevarse a un nuevo nivel, no solo ampliando la escala, sino también mejorando la calidad, profundidad y eficacia real.



Uno de los resultados más destacados de la visita fue la intensa interacción entre ministerios, sectores, autoridades locales y empresas vietnamitas con sus contrapartes en los tres países. Se firmaron 20 documentos de cooperación en Tailandia, 31 en Singapur y cerca de 20 en Filipinas, reflejando el amplio potencial de colaboración y el interés de los socios por Vietnam.



Según el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, la ciencia, la innovación y la transformación digital se han convertido en pilares de la cooperación estratégica entre Vietnam y los países de la región. El modelo de conectividad de las “tres casas” debe expandirse del ámbito nacional al transfronterizo para generar nuevos motores de desarrollo.



La visita de To Lam a Tailandia, Singapur y Filipinas reafirmó claramente la política exterior de Vietnam en la nueva etapa, sentando las bases para elevar la cooperación, fomentar la conectividad en inversión, comercio y tecnología, y promover un crecimiento sostenible con los socios regionales./.