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Vietnam refuerza protección de los derechos de propiedad intelectual

Vietnam impulsa la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual mediante reformas legales, mayor coordinación institucional y medidas contra la falsificación y la piratería digital.

Estudiantes recorren el área de exhibición de productos de ciencia y tecnología en el marco del coloquio entre el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO) y la juventud vietnamita, celebrado en septiembre de 2025. (Foto: VNA)
Estudiantes recorren el área de exhibición de productos de ciencia y tecnología en el marco del coloquio entre el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO) y la juventud vietnamita, celebrado en septiembre de 2025. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La aplicación de los derechos de propiedad intelectual en Vietnam ha registrado avances positivos en los últimos años, impulsados por la mejora continua del marco legal, el fortalecimiento de la coordinación entre las autoridades competentes y una mayor concienciación de empresas y ciudadanos.

Las fuerzas encargadas de la aplicación de la ley, entre ellas la policía, la gestión del mercado, las aduanas y los tribunales, han gestionado numerosos casos complejos relacionados con productos falsificados, infracciones de derechos de autor y violaciones de la propiedad intelectual.

Sin embargo, las infracciones siguen siendo complejas, con métodos cada vez más sofisticados y organizados, y una expansión creciente hacia el comercio electrónico y las plataformas digitales. Los casos de falsificación de marcas y violaciones de derechos de autor en Internet continúan afectando el entorno de inversión, las actividades productivas y comerciales, así como los derechos de los consumidores.

En relación con la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de incluir a Vietnam en la lista de “Países bajo vigilancia prioritaria” (PFC), las autoridades vietnamitas consideran que esta evaluación no refleja plenamente los esfuerzos realizados por el país en materia de aplicación y lucha contra las infracciones, especialmente en el entorno digital.

El viceministro de Ciencia y Tecnología y subdirector de la Oficina de Propiedad Intelectual, Tran Le Hong, afirmó que Vietnam mantiene desde hace años una política constante de protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual, garantizando el equilibrio entre los titulares de derechos y el interés público.

Este enfoque busca fomentar la innovación, la integración internacional y el desarrollo socioeconómico. Asimismo, recordó que el país ha asumido compromisos de alto nivel en numerosos tratados internacionales y ha ido actualizando de forma continua sus estándares conforme a las tendencias globales.

El funcionario subrayó además que la inclusión de Vietnam en la lista PFC, junto con las observaciones sobre supuestas deficiencias “graves y persistentes”, no refleja de manera objetiva la situación actual. Según indicó, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha proporcionado información a la Embajada de Estados Unidos en Vietnam sobre los esfuerzos realizados en 2025 en materia de aplicación de la propiedad intelectual.

Tras la publicación del Informe Especial 301, el Ministerio, junto con otros organismos, ha puesto en marcha diversas medidas urgentes para reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluida la propuesta al Primer Ministro del Despacho Oficial 38/CD-TTg, destinada a intensificar la lucha y el control de las infracciones.

De cara al futuro, el Ministerio continuará trabajando con las agencias competentes para perfeccionar el marco institucional, reforzar la aplicación de la ley en el entorno digital, mejorar la coordinación interinstitucional y ampliar la cooperación internacional.

Asimismo, promoverá la sensibilización de la sociedad y las empresas para fomentar una cultura de respeto a la propiedad intelectual, al tiempo que desarrolla una base de datos nacional sobre su aplicación para mejorar la eficacia de la gestión estatal.

La Oficina de Propiedad Intelectual destacó que una implementación coordinada y decidida desde el nivel central hasta el local permitirá mejorar de forma significativa la eficacia de la protección de la propiedad intelectual en Vietnam en el futuro próximo./.

VNA
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