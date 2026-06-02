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Museo de Etnología de Vietnam adopta la IA para dar forma al futuro digital

El Museo de Etnología de Vietnam celebra la Semana de los Museos 2026 con experiencias digitales e IA para transformar la forma de explorar el patrimonio cultural.

Una parte del Museo de Etnología de Vietnam (Fuente: VNA)
Una parte del Museo de Etnología de Vietnam (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Museo de Etnología de Vietnam, dependiente de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, está organizando una serie de experiencias digitales presenciales y en línea del 1 al 7 de junio para conmemorar la Semana de los Museos 2026.

El evento ofrece una oportunidad para revisar los esfuerzos de digitalización del museo, al tiempo que destaca la necesidad de que las instituciones actúen para dar forma, y no simplemente adaptarse, al futuro digital.

En los últimos años, el museo ha intensificado la aplicación de la tecnología para transformar los espacios de exposición tradicionales en experiencias interactivas e inmersivas. El proceso comenzó en 2021 con la inauguración de una sala de exploración para niños con pantallas interactivas.

Desde 2022, el museo ha diversificado su oferta mediante visitas temáticas, juegos educativos y búsquedas del tesoro basadas en códigos QR. Un avance destacado se produjo durante el Festival del Medio Otoño del año pasado con la exitosa introducción del modelo “AI Paper Doctor”. Al integrar componentes mecánicos en un marco robótico y dotarlo de la base de datos especializada del museo, el modelo puede moverse e interactuar en conversaciones directas con los visitantes, ayudando a los estudiantes a comprender mejor la importancia de los artefactos de manera natural y atractiva.

Según Le Hai Dang, director del Museo de Etnología de Vietnam, la integración de la tecnología y la inteligencia artificial tiene como objetivo transformar las colecciones expuestas detrás de vitrinas en viajes de descubrimiento multisensoriales.

La IA permite personalizar la experiencia de los visitantes y fomenta una exploración más profunda de las historias detrás del patrimonio cultural, señaló. En lugar de reemplazar a los humanos, el museo utiliza la IA como una herramienta para revitalizar los espacios expositivos y fortalecer la participación del público. Este enfoque ha dado resultados alentadores, atrayendo a un gran número de visitantes jóvenes y ayudándoles a acceder a información fiable en poco tiempo.

La experiencia también ha puesto de relieve nuevos desafíos para el sector museístico en la definición del papel de la IA en la preservación del patrimonio, la identificación de los públicos objetivo y la garantía de que la tecnología permanezca bajo control humano.

Hai Dang enfatizó que las instituciones culturales ya no pueden permanecer en el nivel teórico, sino que deben abrazar activamente el cambio, salir de su zona de confort y experimentar continuamente con nuevas tecnologías. Esto, señaló, es esencial para garantizar que la tecnología sirva como una herramienta eficaz para preservar y promover de manera sostenible los valores del patrimonio cultural de Vietnam./.

VNA
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