Vietnam intensifica lucha contra las infracciones de propiedad intelectual

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung presidió hoy una videoconferencia con autoridades de todo el país para revisar la implementación del Despacho Oficial N.º 38/CD-TTg, emitido el 5 de mayo de 2026, relativo a la dirección y ejecución de medidas para combatir, prevenir y sancionar las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.



En su intervención, el subjefe de Gobierno destacó que, aunque el periodo de aplicación del documento ha sido breve, la fuerte determinación política, la dirección estricta de los distintos niveles y sectores, así como la coordinación de las fuerzas competentes, han permitido obtener resultados iniciales positivos.



Para abordar de forma integral las infracciones en materia de propiedad intelectual, el viceprimer ministro pidió a ministerios, sectores y localidades reforzar la capacidad y eficacia en la aplicación de la ley, además de intensificar la inspección, supervisión, prevención y sanción estricta de las violaciones.



La meta fijada para 2026 es incrementar en al menos un 20% los resultados en la resolución de infracciones en comparación con 2025, subrayó.



En este sentido, instó a las autoridades a revisar de manera exhaustiva el sistema jurídico relacionado, con especial atención a la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Sanciones por Infracciones Administrativas, la Ley de Aduanas y otras normativas vinculadas.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología fue encargado de coordinar la mejora y puesta en funcionamiento de la Base Nacional de Datos sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, así como de impulsar la simplificación de los procedimientos administrativos para apoyar a empresas y ciudadanos en la protección de sus derechos.



Por su parte, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo liderará la revisión y propuesta de enmiendas en materia de derechos de autor y derechos conexos, además de reforzar la inspección y sanción de la copia, explotación y uso no autorizado de obras en el entorno digital.

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung interviene en la cita. (Foto: VNA)

Asimismo, el viceprimer ministro pidió al Ministerio de Seguridad Pública continuar investigando y sancionando los delitos de propiedad intelectual, aplicando medidas penales en los casos que correspondan.



El Ministerio de Industria y Comercio deberá intensificar la inspección y sanción de la producción y comercialización de productos falsificados, mientras que el Ministerio de Finanzas reforzará el control aduanero y fiscal para detectar estas infracciones.



También se asignó al Ministerio de Educación y Formación la tarea de estudiar la inclusión de contenidos sobre propiedad intelectual en los programas escolares, con el fin de fortalecer la conciencia social y promover una cultura de respeto a los derechos de autor.



Según el viceministro de Ciencia y Tecnología Hoang Minh, entre el 7 y el 30 de mayo de 2026 se detectaron alrededor de 2.036 casos de infracción, un aumento significativo respecto al mismo periodo de 2025.



A nivel nacional, el número de casos sancionados administrativamente fue 3,93 veces superior al promedio mensual de 2025, mientras que se iniciaron 44 procesos penales por violaciones de propiedad intelectual, superando el total registrado durante todo el año anterior.



No obstante, las infracciones siguen mostrando una evolución compleja, con métodos cada vez más sofisticados tanto en el comercio tradicional como en el electrónico.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología recomendó continuar aplicando de manera coordinada medidas para elevar la concienciación, perfeccionar el marco institucional, impulsar la ciencia y la tecnología, avanzar en la transformación digital, fortalecer la coordinación intersectorial y promover la cooperación internacional./.