Revelan las 50 empresas públicas más prestigiosas y eficaces de Vietnam para 2026

Hanoi (VNA) – La empresa de evaluación financiera Vietnam Report presentó recientemente el ranking VIX50 2026 de las empresas públicas más prestigiosas y eficientes del país.



Entre las empresas más destacadas se encuentran grandes marcas como HDBank, VietinBank, LPBank, FPT Corporation, MBBank, Vinhomes, VPBank, Vietcombank, Vietjet Air y SHB.



El director ejecutivo de Vietnam Report, Vu Dang Vinh, afirmó que el ranking y una encuesta simultánea muestran que el 70,2% de las empresas prevén una mayor demanda de capital en 2026, a medida que la economía entra en una fase de crecimiento acelerado. Los ambiciosos objetivos, la expansión de la infraestructura, el desarrollo industrial, la alta tecnología, la transformación digital, la energía y el consumo interno impulsan las necesidades de financiación a mediano y largo plazo.



Sin embargo, la estructura de asignación de capital sigue estando desequilibrada. El sistema bancario, orientado principalmente a la financiación a corto y medio plazo, se encuentra sobrecargado, mientras que los sectores estratégicos demandan capital estable, a largo plazo y con tolerancia al riesgo. La relación crédito/PIB de Vietnam alcanzó el 145% en 2025. A mediados de mayo de 2026, el crédito total pendiente se aproximaba a los 19.400 mil millones de VND (746 millones de USD), un 18,3% más que el año anterior.



Una señal destacable es la recuperación de las ofertas públicas iniciales (OPI) tras años de bajo rendimiento después del auge de 2017-2018. Según los planes anunciados, la cartera de OPI para el periodo 2026-2028 se estima en aproximadamente 47,5 mil millones de USD, lo que apunta a una nueva ola.



Este ciclo se ve impulsado por múltiples factores favorables, entre ellos una inminente mejora en la calificación crediticia del mercado, una mejor infraestructura de negociación y notables reformas regulatorias para facilitar la captación de fondos corporativos. Se espera que la Resolución 79-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo del sector público y el Decreto 57/2026 sobre la desinversión de capital estatal aceleren la reestructuración de las empresas estatales y aumenten la oferta de acciones de calidad. Por su parte, el Decreto 245/2025/ND-CP del Gobierno reduce drásticamente el plazo posterior a la salida a bolsa de 90 a tan solo 30 días, una reforma histórica.



Asimismo, un número creciente de empresas está migrando del Mercado de Empresas Públicas No Cotizadas (UPCoM) o la Bolsa de Valores de Hanoi (HNX) a la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh (HoSE), en busca de mayor liquidez, mejores valoraciones y una base de inversores más amplia.



Dang Vinh señaló cuatro factores con un alto potencial de crecimiento: el desembolso de inversión pública, el desempeño de las empresas públicas, el funcionamiento del sistema KRX (la plataforma de negociación moderna de la Bolsa de Corea del Sur para Vietnam), los nuevos mecanismos de negociación y las continuas mejoras legales. Los principales riesgos a la baja son las incertidumbres externas y las presiones de costos.

Lista de las 10 empresas públicas más reputadas y eficientes de 2026. Fuente: Vietnam Report

La inversión pública es el principal motor de crecimiento, con un 72,2% de las empresas encuestadas que esperan una evolución positiva, superando con creces a otros factores. Un desembolso más rápido beneficia directamente a la construcción, los materiales, la logística y los parques industriales, a la vez que genera efectos indirectos en toda la economía que refuerzan la confianza del mercado.



Los resultados del primer trimestre ya reforzaron esa tendencia. Los beneficios netos agregados del mercado aumentaron un 39% interanual, consolidando entusiasmo de los inversores. El crecimiento de los beneficios sigue estando liderado por la banca y el sector inmobiliario, pero las señales positivas se están extendiendo.



Los sectores de consumo, especialmente el minorista y el tecnológico, están mejorando gracias al aumento de su cuota de mercado y la demanda de reposición. Las industrias cíclicas como los materiales de construcción, el petróleo y el gas, y la generación de energía mantienen un impulso positivo.



Más allá de unos beneficios más sólidos, el mercado espera reformas estructurales. El lanzamiento de la KRX, los nuevos mecanismos de negociación, los ciclos de liquidación más cortos y un marco regulatorio más transparente y favorable a las empresas impulsarán la liquidez y mejorarán la eficiencia general del mercado de capitales de Vietnam./.