El plan maestro para convertir a Ciudad Ho Chi Minh en una superpotencia económica

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Máximo dirigente vietnamita aboga por impulsar la medicina tradicional en la nueva etapa
Durante una reunión con el Comité partidista del Ministerio de Salud sobre el desarrollo de la medicina tradicional vietnamita, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, instó a integrar este sector en la estrategia nacional de desarrollo, promover un ecosistema de medicina tradicional y ampliar modelos vinculados a la atención de la salud, el cultivo de plantas medicinales, la reducción sostenible de la pobreza y el ecoturismo.
Vietnam conquista dos oros en el Campeonato Asiático de Taekwondo 2026
El equipo vietnamita de poomsae brilla en Mongolia al cosechar dos medallas de oro, dos de plata y cinco de bronce durante las primeras jornadas del torneo asiático.
Vietnam se ubica entre los ocho mejores equipos en la 26.ª Olimpiada Asiática de Física
Vietnam se ubicó entre los ocho mejores equipos en la 26.ª Olimpiada Asiática de Física (APhO 2026), con los ocho concursantes vietnamitas obteniendo medallas.
Asociación Estratégica Integral Vietnam - Tailandia
Por la invitación del primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y su esposa, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con su esposa y una delegación de alto nivel, realizará una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo.
Vietnam publica por primera vez Índice de Eficiencia de Economía Privada
El Informe del Sector Privado de Vietnam 2025, publicado el 15 de mayo de 2025, introduce por primera vez el Índice de Desempeño Empresarial (IDE), una medida experimental para cuantificar el desempeño del sector privado a nivel provincial.
Vietnam apunta a que ciudadanos y empresas accedan a servicios digitales rápidos y seguros para 2030
Vietnam aspira a completar para 2030 un ecosistema digital moderno e interconectado, con servicios públicos más rápidos, seguros y accesibles para ciudadanos y empresas, como parte del Programa Proyecto 06 de transformación digital nacional.
Planificación de Hanoi: La capital de Vietnam proyecta su desarrollo urbano a 100 años
Hanoi aprueba su plan maestro de desarrollo (Decisión N.º 2512/QD-UBND) para transformarse en una megalópolis verde, inteligente y moderna hacia 2035, con el río Rojo como eje central.
Ministerio de Justicia lidera Índice de Reforma Administrativa 2025 de Vietnam
El Ministerio de Justicia obtuvo el primer lugar en el Índice de Reforma de la Administración Pública 2025 de Vietnam para los ministerios y organismos de nivel ministerial, con una puntuación del 95,48%.
Vietnam promueve estrategia de asuntos étnicos
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, emitió la Directiva N.º 19/CT-TTg, el 12 de mayo de 2026, sobre la implementación de la Estrategia de Asuntos Étnicos hasta 2030, con visión a 2045, la cual establece numerosas tareas y soluciones clave destinadas a promover el desarrollo integral en las zonas montañosas y pobladas por minorías étnicas.
Hanoi aprueba ajustes de inversión para seis grandes proyectos clave
El Consejo Popular de Hanoi de la XVII legislatura, mandato 2026-2031, aprobó y ajustó las políticas de inversión de seis proyectos de gran importancia durante el segundo período de sesiones celebrado recientemente.
Ciudad de Hai Phong encabeza el índice de reforma administrativa en Vietnam
En Vietnam, 19 de las 34 localidades registraron un Índice de Reforma Administrativa superior al promedio nacional; todas las localidades obtuvieron un Índice de Reforma Administrativa superior al 80 %.
Vietnam ofrece revisiones médicas y exámenes periódicos gratuitos para sus ciudadanos
El Primer Ministro solicita garantizar que, para finales de 2026, todos los ciudadanos reciban revisiones médicas periódicas gratuitas.
Inversión de Vietnam en el exterior aumenta 2,3 veces en los primeros cuatro meses de 2026
La inversión total vietnamita en el extranjero, que incluye nuevos proyectos y ajustes de capital, alcanzó los 713,9 millones de USD entre enero y abril de 2026, lo que representa un incremento de 2,3 veces en comparación con el mismo periodo del año anterior.
IED de Vietnam alcanza los 18,24 mil millones de dólares en cuatro meses de 2026
Hasta el 27 de abril de 2026, la inversión extranjera total (IED) registrada en Vietnam alcanzó los 18,24 mil millones de dólares, lo que supone un incremento del 32% en comparación con el mismo período del año anterior.
Llegadas internacionales a Vietnam alcanzan 8,8 millones en primer cuatrimestre de 2026
En los primeros cuatro meses de 2026, Vietnam recibió 8,8 millones de visitantes internacionales, un aumento interanual del 14,6% y la cifra más alta registrada para este período hasta la fecha.
Vietnam emerge entre las mayores economías del mundo
Tras 51 años de la liberación del Sur y la reunificación del país (30 de abril de 1975), Vietnam ha alcanzado notables avances en su desarrollo socioeconómico. Su Producto Interno Bruto ha mantenido un crecimiento sostenido, superando los 514 mil millones de dólares en 2025, lo que lo posiciona entre las 32 economías más grandes del mundo y como la cuarta mayor dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Comercio exterior de Vietnam aumentó 24,2% en primeros cuatro meses de 2026
Durante los primeros cuatros meses de 2026, el comercio exterior de Vietnam alcanzó una cifra estimada de 344,17 mil millones de USD, lo que representa un aumento del 24,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De este total, las exportaciones crecieron un 19,7% y las importaciones un 28,7%. La balanza comercial de mercancías registró un déficit de 7,11 mil millones de USD.
Provincia de Lam Dong inicia construcción de aeropuerto de Phan Thiet
El 27 de abril de 2026, el Comité Popular de la provincia de Lam Dong, en coordinación con Sun Group, celebró la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto del aeropuerto de Phan Thiet, categoría de aviación civil.
Resolución No. 80-NQ/TW: Algunos objetivos para el desarrollo cultural hasta 2030
El 7 de enero de 2026, en nombre del Buró Político, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita. La Resolución se emitió en el contexto en que el país está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con requisitos cada vez más altos para un crecimiento rápido y sostenible, estrechamente vinculando la economía, la política, la sociedad con la cultura y las personas.
Vietnam en la lista de los "52 lugares para visitar en 2026"
El New York Times incluye a Vietnam en su lista de los “52 lugares para visitar en 2026”. Destacan a Phu Quoc y su teleférico Hon Thom como símbolos del creciente turismo vietnamita.