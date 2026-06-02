Máximo dirigente de Vietnam aboga por transición hacia la gestión eficiente del aparato estatal

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presidió hoy una reunión de trabajo del Comité Directivo encargado de realizar el balance del primer año de funcionamiento del modelo organizativo global del sistema político y del modelo de gobierno local.



Durante la sesión, efectuada en la sede del Comité Central del Partido, el mandatario enfatizó que el enfoque central de las reformas debe transitar definitivamente de la culminación del reordenamiento del aparato hacia la operación eficiente y fluida del mismo, priorizando la calidad de la gobernanza sobre la mera reducción de entidades administrativas.



Al encuentro asistieron Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado, junto a altos dirigentes del Buró Político, el Secretariado, el Comité Central del Partido, el Gobierno, la Asamblea Nacional, el Frente de la Patria de Vietnam y de diversos ministerios y sectores centrales.



En su discurso de clausura, el presidente To Lam puntualizó que el balance anual de este modelo no debe limitarse a cuantificar la reducción de dependencias, la reestructuración de organizaciones, la gestión de sedes o la descentralización de tareas.



El líder vietnamita subrayó que resulta indispensable evaluar la calidad operativa de la nueva estructura mediante indicadores concretos: si el aparato es más compacto, si su funcionamiento es fluido, si las competencias y responsabilidades están claramente delimitadas, si se ofrece un mejor servicio a los ciudadanos y empresas, y si el nuevo diseño genera motores de desarrollo e incrementa la eficacia del sistema político.



El jefe de Estado reconoció el considerable volumen de trabajo ejecutado hasta la fecha, pero advirtió que el éxito en las etapas de reordenamiento organizativo no garantiza el éxito pleno de la fase operativa.

En la reunión (Fuente: VNA)

Por lo tanto, fijó como exigencia prioritaria avanzar del reordenamiento a la buena operación, de la estabilidad organizativa a la elevación de la calidad de la gobernanza, y de la asignación de funciones a la garantía de la capacidad de ejecución práctica.



Al examinar los desafíos actuales, To Lam instó a identificar con claridad los principales cuellos de botella del sistema. En materia institucional, señaló que algunas normativas y guías procedimentales emitidas carecen de la sincronización requerida y no responden al ritmo de operación del nuevo modelo.



Respecto a la descentralización, remarcó que la transferencia de competencias debe acompañarse obligatoriamente de recursos financieros, humanos y tecnológicos, así como de herramientas de datos; de lo contrario, la ejecución se torna inviable para los niveles inferiores y los cuadros locales.



Asimismo, advirtió que una fuerte descentralización que carezca de mecanismos de inspección y supervisión genera riesgos en el ejercicio del poder, provocando el temor a actuar entre los funcionarios.



En cuanto al nivel de gobierno comunal (local), el mandatario observó que la adopción del modelo de administración de dos niveles trasladó múltiples tareas del nivel de barrio al comunal, evidenciando asimetrías entre las localidades en cuanto a la capacidad del personal, infraestructura, condiciones de trabajo y presupuestos.



De igual modo, apuntó como factores críticos los retrasos en la transformación digital, la gestión de datos y la propia capacidad de ejecución organizativa, señalando que incluso con directrices e instituciones correctas, una implementación débil malogra los resultados esperados.



Ante esta realidad, exigió que el informe oficial identifique las responsabilidades específicas de los jefes de las agencias y sectores rezagados.



Para el perfeccionamiento del informe de balance, el presidente propuso dotarlo de mayor profundidad teórica y viabilidad práctica, sustituyendo las listas de actividades por análisis de impacto y descripciones de tareas por evaluaciones cualitativas.



El documento final deberá profundizar en la renovación de los métodos de liderazgo del Partido, la capacidad operativa del gobierno de dos niveles, especialmente los cuadros comunales, el control del poder frente a la descentralización de recursos, y la gobernanza basada en datos digitales.



Solicitó además proponer un conjunto de criterios científicos para medir la eficiencia del modelo y revisar las funciones institucionales para realizar los ajustes necesarios.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, remarcó que esta reforma organizativa posee una trascendencia histórica para el desarrollo futuro del país.



Afirmó que el objetivo final no es simplemente contar con un aparato con menos dependencias, sino consolidar una estructura estatal más fuerte, transparente, responsable y eficaz, que siente las bases de un modelo de gobernanza nacional moderno capaz de responder a los requerimientos de crecimiento rápido y sostenible en la nueva era./.