Vietnam y Japón refuerzan sus vínculos de defensa y seguridad

Hanoi (VNA) - El general Phan Van Giang, vicepremier y ministro de Defensa de Vietnam, recibió hoy al general Uchikura Hiroaki, Jefe del Estado Mayor Conjunto de Japón, quien realiza una visita oficial al país indochino del 31 de mayo al 3 de junio.

Durante el encuentro, Van Giang valoró los resultados de las conversaciones mantenidas previamente entre ambas delegaciones y expresó su confianza en que la visita del general Uchikura Hiroaki contribuirá a fortalecer la amistad, la cooperación, la confianza y el entendimiento mutuo entre los ministerios de Defensa de ambos países, así como entre el Ejército Popular de Vietnam y las Fuerzas de Autodefensa de Japón.

El subjefe del Gobierno vietnamita reafirmó que su país concede gran importancia a la Asociación Estratégica Integral por la Paz y la Prosperidad en Asia y el mundo con Japón. Destacó que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1973, los vínculos bilaterales han registrado un desarrollo sólido en múltiples ámbitos.

Actualmente, Japón es uno de los socios económicos más importantes de Vietnam, ocupando el primer lugar en asistencia oficial para el desarrollo (AOD), además de ser su principal socio en cooperación laboral, el tercer mayor inversionista y el cuarto mayor socio comercial, puntualizó.

Según Phan Van Giang, en paralelo con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la cooperación en defensa se ha ampliado y profundizado de manera constante, logrando resultados concretos. Japón es uno de los pocos socios de Vietnam con los que se mantienen de forma regular mecanismos como el Diálogo de Política de Defensa a nivel de viceministros y las consultas entre oficiales de Estado Mayor de las fuerzas naval, terrestre y aérea.

Valoró altamente el apoyo de Japón en formación de personal, industria de defensa, transferencia de tecnología y mitigación de las consecuencias de la guerra, y mostró su deseo de que ambas partes continúen coordinándose estrechamente para implementar eficazmente los acuerdos alcanzados y consolidar la cooperación en defensa como uno de los pilares de la relación bilateral.

Asimismo, afirmó que el Ministerio de Defensa de Vietnam seguirá facilitando la implementación de los programas de cooperación, incluidos los mecanismos de diálogo, la colaboración entre las diferentes ramas de las fuerzas armadas, la industria de defensa, la formación, la sanidad militar, la ciberseguridad, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la superación de las secuelas de la guerra y la coordinación en foros multilaterales, especialmente en el marco de la Reunión Ampliada de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM+).

Por su parte, Uchikura Hiroaki reafirmó la importancia que Japón concede a sus relaciones con Vietnam y manifestó su voluntad de seguir impulsando la cooperación bilateral en defensa, especialmente en áreas como el intercambio de delegaciones, los contactos de alto nivel, la formación, la ciberseguridad y la medicina militar./.

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