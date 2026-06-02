Vietnam y Corea del Sur profundizan su cooperación en defensa

Hanoi (VNA) - Vietnam y Corea del Sur reiteraron su compromiso de seguir profundizando la cooperación en materia de defensa durante una reunión celebrada en Hanoi entre el ministro de Defensa vietnamita, general Phan Van Giang, y el embajador surcoreano Choi Young Sam, quien realizó una visita de despedida al término de su misión diplomática en el país.



Durante el encuentro, el general Phan Van Giang felicitó al diplomático surcoreano por el éxito de su mandato y reconoció sus aportes al fortalecimiento de las relaciones bilaterales Vietnam-Corea del Sur, que han avanzado de forma sustantiva y eficaz en numerosos ámbitos, incluida la cooperación en defensa.



Ssubrayó que Vietnam concede gran importancia a la Asociación Estratégica Integral con Corea del Sur y destacó las recientes visitas de alto nivel, incluida la visita de Estado del secretario general del Partido, To Lam, a Corea del Sur en agosto de 2025 y la del presidente Lee Jae Myung a Vietnam en abril de 2026, las cuales -dijo- han producido resultados significativos e impulsado la relación bilateral hacia un futuro de prosperidad compartida.

Panorama de la reunión (Foto: VNA)

Al repasar la cooperación en materia de defensa, Phan Van Giang señaló que, junto con el desarrollo general de los vínculos bilaterales, esta área ha avanzado de manera amplia e intensiva, con resultados cada vez más prácticos y efectivos.



Valoró especialmente el apoyo de Corea del Sur en educación y formación, cooperación naval, superación de las secuelas de la guerra y desarrollo de la industria de defensa.



Asimismo, agradeció la asistencia surcoreana en proyectos de remediación de las consecuencias del conflicto, incluidos programas de desactivación de municiones sin explotar en las provincias de Binh Dinh y Quang Binh (actualmente Gia Lai y Quang Tri), así como el proyecto de la Aldea de la Paz Vietnam–Corea del Sur para el periodo 2024-2026.



El viceprimer ministro expresó su deseo de que el embajador Choi continúe impulsando ante las autoridades surcoreanas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) un mayor apoyo a Vietnam en este ámbito.



También instó a ambas partes a implementar de manera efectiva los acuerdos de cooperación alcanzados en el futuro y manifestó su confianza en que el diplomático seguirá contribuyendo positivamente a las relaciones bilaterales en sus futuros cargos, manteniendo su vínculo con el pueblo vietnamita y el Ejército Popular de Vietnam.



En la ocasión, invitó a las empresas surcoreanas del sector de defensa a participar en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre de 2026.



Por su parte, Choi Young Sam felicitó a Vietnam por el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido y por la elección de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares para el periodo 2026-2031. Asimismo, transmitió las felicitaciones del ministro de Defensa Nacional de Corea del Sur a Phan Van Giang por su nombramiento como viceprimer ministro y ministro de Defensa.



El embajador expresó su satisfacción por haber contribuido durante su mandato al impulso de los intercambios económicos, culturales y entre pueblos. En el ámbito de la defensa, destacó la continuidad de mecanismos como los diálogos de política de defensa a nivel de viceministros, los intercambios de oficiales y las visitas mutuas de buques de guerra.



Aseguró que, en sus futuras funciones, seguirá apoyando y promoviendo la cooperación entre Corea del Sur y Vietnam, incluida la cooperación en defensa, con el objetivo de elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel./.