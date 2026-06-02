Política

Vietnam y Francia impulsan cooperación parlamentaria sustantiva

El vicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, coronel general Nguyen Doan Anh, recibió hoy aquí a una delegación de la Comisión de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas de la Asamblea Nacional (Cámara baja) de Francia, encabezada por su presidente, Jean-Michel Jacques, en un encuentro orientado a fortalecer los lazos legislativos y de seguridad.

Vietnam y Francia impulsan cooperación parlamentaria sustantiva (Foto: VNA)
Vietnam y Francia impulsan cooperación parlamentaria sustantiva (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El vicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, coronel general Nguyen Doan Anh, recibió hoy aquí a una delegación de la Comisión de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas de la Asamblea Nacional (Cámara baja) de Francia, encabezada por su presidente, Jean-Michel Jacques, en un encuentro orientado a fortalecer los lazos legislativos y de seguridad.

En la cita, Nguyen Doan Anh afirmó que la visita posee una alta relevancia en momentos en que las relaciones bilaterales se desarrollan de manera positiva en esferas como la política, economía, cultura, salud y educación, destacando la elevación de los nexos a la categoría de Asociación Estratégica Integral en octubre de 2024 como un hito histórico que refleja la confianza política y los lazos de largo plazo entre ambas naciones.

Valoró altamente los resultados de la sesión de trabajo previa entre la Comisión de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores del Parlamento vietnamita y la delegación francesa, y consideró que estos intercambios sientan las bases para profundizar el entendimiento mutuo y la cooperación sustantiva, especialmente en defensa y seguridad, un pilar fundamental en la agenda común.

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El vicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, coronel general Nguyen Doan Anh, recibie al presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas de la Asamblea Nacional (Cámara baja) de Francia, Jean-Michel Jacques. (Foto: VNA)


El vicepresidente parlamentario ratificó que Hanoi concede gran importancia al papel de París en Europa, en la región del Indo-Pacífico y en la arena internacional, siendo Francia el primer país de la Unión Europea que estableció una Asociación Estratégica Integral con Vietnam.

Durante el diálogo, el dirigente vietnamita expresó su satisfacción por la marcha de los vínculos a través de los canales del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el intercambio pueblo a pueblo, e indicó que los contactos de alto nivel recientes aportaron un nuevo impulso a la cooperación bilateral.

Asimismo, detalló que ambas partes cuentan con acuerdos firmados tanto con el Senado como con la Asamblea Nacional de Francia, manteniendo el intercambio de delegaciones y la coordinación en foros parlamentarios multilaterales, dinámicas que consolidan la confianza política mutua.

Con el fin de operativizar con eficiencia la Asociación Estratégica Integral, Nguyen Doan Anh sugirió dar continuidad a las visitas entre los altos dirigentes de los respectivos órganos legislativos, además de potenciar el trabajo conjunto entre comisiones especializadas, grupos de parlamentarios de amistad, redes de mujeres y jóvenes legisladores, y los organismos asesores.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas de la Asamblea Nacional de Francia, Jean-Michel Jacques, agradeció la recepción e informó que el propósito de su visita al país indochino se centra en promover la cooperación bilateral.

Tras compartir detalles sobre las actividades recientes del parlamento francés, el diputado expresó el deseo de incrementar la colaboración en defensa y seguridad, entre otros ámbitos, y abogó por que el Grupo de Parlamentarios de Amistad Francia - Vietnam continúe desempeñando su rol de puente institucional para concretar los compromisos suscritos por los dos países y sus asambleas nacionales./.

VNA
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