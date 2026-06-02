Vietnam, China, Laos y Myanmar lanzan campaña conjunta contra el narcotráfico

Hanoi (VNA) – Representantes de Vietnam, China, Laos y Myanmar se reunieron hoy en Hanoi para debatir la implementación de una campaña conjunta de lucha contra las drogas que se desarrollará durante tres meses.



Durante la reunión, el teniente general Nguyen Van Long, viceministro de Seguridad Pública de Vietnam, señaló que los cuatro países vecinos, unidos por extensas fronteras y posiciones estratégicas en la región, enfrentan de manera directa las crecientes amenazas derivadas del narcotráfico.



Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam propuso que los ministerios de seguridad pública de China y Laos, junto con el Ministerio del Interior de Myanmar, lleven a cabo de forma coordinada una campaña antidrogas entre junio y septiembre de 2026. Según Long, esta iniciativa refleja no solo una estrecha cooperación operativa, sino también un firme compromiso político en la lucha global contra el narcotráfico y el consumo de drogas.



El viceministro subrayó además que Vietnam considera la prevención y el combate contra las drogas como una tarea política prioritaria que requiere la participación activa de todo el sistema político y de la sociedad. También destacó el respaldo y la cooperación constantes de China, Laos y Myanmar en este ámbito durante los últimos años.



En la conferencia, las cuatro delegaciones aprobaron un plan de acción conjunto que contempla diversas medidas coordinadas. Entre ellas figura el fortalecimiento de la supervisión y el control de la producción, comercio y transporte ilegal de estupefacientes y sustancias precursoras, mediante una vigilancia más estricta en zonas fronterizas, pasos limítrofes y rutas terrestres, fluviales, marítimas y aéreas.

Delegados en la conferencia. (Foto: VNA)

El plan también incluye investigaciones conjuntas contra redes transnacionales de narcotráfico y grandes centros de distribución, además de una cooperación más estrecha para localizar, detener y repatriar a sospechosos buscados que puedan ocultarse en países vecinos.



Asimismo, las cuatro partes estudiarán el despliegue de oficiales de enlace para apoyar investigaciones de casos transnacionales relacionados con drogas que involucren a los países participantes. También acordaron reforzar la supervisión de actividades legales vinculadas a sustancias estupefacientes y vigilar de cerca a las empresas dedicadas a la importación y exportación de precursores químicos, con el fin de evitar su desvío hacia la producción ilícita de drogas.



La campaña se llevará a cabo del 15 de junio al 15 de septiembre en las provincias y ciudades fronterizas entre Vietnam y Laos, Vietnam y China, China y Laos, Laos y Myanmar, y China y Myanmar, además de otros focos de narcotráfico identificados en los cuatro países.



De acuerdo con un informe de 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las incautaciones de drogas sintéticas en Asia Oriental, Sudoriental y el Pacífico aumentaron un 18 % respecto a 2024, mientras que el Triángulo de Oro continúa siendo una de las principales fuentes de producción de drogas sintéticas.



En 2025, la policía vietnamita especializada en delitos relacionados con drogas procesó 21 mil 998 casos y detuvo a 44 mil 354 sospechosos, además de incautar grandes cantidades de heroína, cannabis y drogas sintéticas. Una destacada operación conjunta con Laos permitió desmantelar una red transfronteriza de tráfico de precursores químicos vinculada a China, Vietnam, Laos y Myanmar, con la incautación de 50,7 toneladas de cafeína que podrían haberse utilizado para producir más de 150 toneladas de metanfetaminas en pastillas./.