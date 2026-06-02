Garantizan calidad de gasolina E10 y derechos de consumidores en Vietnam

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, presidió hoy una reunión con ministerios y sectores sobre el despliegue a nivel nacional de la gasolina biológica E10, espacio en el cual enfatizó que los derechos de los consumidores constituyen la máxima prioridad dentro de las políticas estatales orientadas a beneficiar a la población y a las empresas.



Tras dos días de distribución en todo el país, el suministro del biocombustible se desarrolla de manera favorable y estable, respaldado por una infraestructura de mezcla lista y por la emisión de normativas técnicas actualizadas.



Durante el encuentro, el viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc destacó que la implementación de la gasolina E10, compuesta por un 90% de gasolina mineral y un 10% de etanol derivado principalmente de maíz, caña de azúcar y yuca, reduce el consumo de combustibles fósiles, disminuye las emisiones contaminantes y de carbono, y fortalece la seguridad y autonomía energética del país. Asimismo, señaló que este sector impulsa la economía circular y añade valor a la producción agrícola nacional.



Un servicio de gasolina E10 de Petrolimez. (Foto: VNA)



Frente a las inquietudes iniciales de la población, comunes ante cualquier cambio regulatorio, el dirigente instruyó al Ministerio de Industria y Comercio a liderar una campaña de comunicación transparente sobre los estándares de calidad y la compatibilidad con los vehículos, además de monitorear el mercado para evitar interrupciones en el suministro.



Por su parte, el viceministro de Industria y Comercio Nguyen Sinh Nhat Tan informó que, hasta el 30 de mayo de 2026, un total de 13 de los 26 comercializadores mayoristas invertían en estaciones de mezcla, alcanzando una capacidad instalada de 1,1 millones de metros cúbicos mensuales en siete grandes empresas.



Tras la transición nacional hacia la distribución de la gasolina E10 para motores de combustión, el consumo diario del sistema se situó en unos 29 mil metros cúbicos, una cifra ligeramente inferior al promedio anterior debido a la existencia de inventarios residuales de gasolina mineral en algunas estaciones.



Aunque se registraron incidentes menores y aislados en maquinaria agrícola, no se han reportado fallas de gravedad en el país.



En el ámbito normativo, el viceministro de Ciencia y Tecnología Le Xuan Dinh detalló que las modificaciones a los estándares nacionales para combustibles fósiles y biocombustibles entraron en vigor el 30 de abril de 2026, y que ya se han certificado 31 instalaciones de mezcla pertenecientes a ocho empresas mayoristas.



No obstante, el viceministro de Construcción Le Anh Tuan, advirtió que, si bien las pruebas del Registro de Vietnam confirman la idoneidad de la gasolina E10 para los vehículos modernos, el país posee una considerable cantidad de automotores antiguos, estimado en 362 mil automóviles fabricados antes de 2010 y 50 millones de motocicletas, que presenta mayores riesgos de compatibilidad en motores con carburadores tradicionales. Ante esta situación, el Registro de Vietnam recomendó mantener el suministro de gasolina E5 RON 92 durante una etapa de transición.



El director general del Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam (Petrolimex), Luu Van Tuyen, ratificó la capacidad de la corporación para asumir labores de mezcla para terceros.



Hasta el 25 de mayo, Petrolimex implementó la venta simultánea de la gasolina E10 en 1.800 estaciones de servicio propias y 1.410 establecimientos franquiciados, sin registrar hasta la fecha reclamaciones o comentarios negativos por parte de los usuarios respecto a la calidad del nuevo combustible./.