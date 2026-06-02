Sociedad

Garantizan calidad de gasolina E10 y derechos de consumidores en Vietnam

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, presidió hoy una reunión con ministerios y sectores sobre el despliegue a nivel nacional de la gasolina biológica E10, espacio en el cual enfatizó que los derechos de los consumidores constituyen la máxima prioridad dentro de las políticas estatales orientadas a beneficiar a la población y a las empresas.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, pide a garantizar calidad de gasolina E10 y derechos de consumidores (Foto: VNA)
El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, pide a garantizar calidad de gasolina E10 y derechos de consumidores (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, presidió hoy una reunión con ministerios y sectores sobre el despliegue a nivel nacional de la gasolina biológica E10, espacio en el cual enfatizó que los derechos de los consumidores constituyen la máxima prioridad dentro de las políticas estatales orientadas a beneficiar a la población y a las empresas.

Tras dos días de distribución en todo el país, el suministro del biocombustible se desarrolla de manera favorable y estable, respaldado por una infraestructura de mezcla lista y por la emisión de normativas técnicas actualizadas.

Durante el encuentro, el viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc destacó que la implementación de la gasolina E10, compuesta por un 90% de gasolina mineral y un 10% de etanol derivado principalmente de maíz, caña de azúcar y yuca, reduce el consumo de combustibles fósiles, disminuye las emisiones contaminantes y de carbono, y fortalece la seguridad y autonomía energética del país. Asimismo, señaló que este sector impulsa la economía circular y añade valor a la producción agrícola nacional.

vnanet-e10.jpg
Un servicio de gasolina E10 de Petrolimez. (Foto: VNA)


Frente a las inquietudes iniciales de la población, comunes ante cualquier cambio regulatorio, el dirigente instruyó al Ministerio de Industria y Comercio a liderar una campaña de comunicación transparente sobre los estándares de calidad y la compatibilidad con los vehículos, además de monitorear el mercado para evitar interrupciones en el suministro.

Por su parte, el viceministro de Industria y Comercio Nguyen Sinh Nhat Tan informó que, hasta el 30 de mayo de 2026, un total de 13 de los 26 comercializadores mayoristas invertían en estaciones de mezcla, alcanzando una capacidad instalada de 1,1 millones de metros cúbicos mensuales en siete grandes empresas.

Tras la transición nacional hacia la distribución de la gasolina E10 para motores de combustión, el consumo diario del sistema se situó en unos 29 mil metros cúbicos, una cifra ligeramente inferior al promedio anterior debido a la existencia de inventarios residuales de gasolina mineral en algunas estaciones.

Aunque se registraron incidentes menores y aislados en maquinaria agrícola, no se han reportado fallas de gravedad en el país.

En el ámbito normativo, el viceministro de Ciencia y Tecnología Le Xuan Dinh detalló que las modificaciones a los estándares nacionales para combustibles fósiles y biocombustibles entraron en vigor el 30 de abril de 2026, y que ya se han certificado 31 instalaciones de mezcla pertenecientes a ocho empresas mayoristas.

No obstante, el viceministro de Construcción Le Anh Tuan, advirtió que, si bien las pruebas del Registro de Vietnam confirman la idoneidad de la gasolina E10 para los vehículos modernos, el país posee una considerable cantidad de automotores antiguos, estimado en 362 mil automóviles fabricados antes de 2010 y 50 millones de motocicletas, que presenta mayores riesgos de compatibilidad en motores con carburadores tradicionales. Ante esta situación, el Registro de Vietnam recomendó mantener el suministro de gasolina E5 RON 92 durante una etapa de transición.

El director general del Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam (Petrolimex), Luu Van Tuyen, ratificó la capacidad de la corporación para asumir labores de mezcla para terceros.

Hasta el 25 de mayo, Petrolimex implementó la venta simultánea de la gasolina E10 en 1.800 estaciones de servicio propias y 1.410 establecimientos franquiciados, sin registrar hasta la fecha reclamaciones o comentarios negativos por parte de los usuarios respecto a la calidad del nuevo combustible./.

VNA
#gasolina E10 #combustible biológico #Petrolimex #Pham Gia Tuc #Ministerio de Industria y Comercio #economía circular #combustibles fósiles #automotores Vietnam
Seguir VietnamPlus

Seguridad energética

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

Foto ilustrativa. (Fi¡uente: dantri.com.vn)

Vietnam y Francia unen esfuerzos para crear una red comunitaria de primeros auxilios

La Fundación Urgo de Francia, la Cruz Roja de Ciudad Ho Chi Minh, la Universidad de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh (UMP), la Universidad de Medicina Pham Ngoc Thach y el Sistema de Farmacias y Centros de Vacunación Long Chau firmaron hoy en Ciudad Ho Chi Minh un acuerdo de cooperación estratégica destinado a fortalecer la capacidad de respuesta en primeros auxilios dentro de la comunidad.

Turistas prueban el café de Buon Ma Thuot. (Foto: nhandan.vn)

Buon Ma Thuot reconocida por National Geographic entre los mejores destinos gastronómicos del mundo

La ciudad de Buon Ma Thuot, en la provincia vietnamita de Dak Lak y considerada la capital cafetera de Vietnam en la majestuosa Altiplanicie Occidental, fue reconocida por National Geographic como uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo en la lista “Best of the World 2026”, una de las selecciones turísticas más influyentes a nivel global, con más de 150 millones de lectores.

Foto ilustrativa: VNA

Vietnam despierta un creciente interés gracias a la iniciativa de amistad de NUS

En la Universidad Nacional de Singapur (NUS), la Iniciativa de Amistad del Sudeste Asiático (SFI) promueve los valores históricos y culturales, así como el entendimiento mutuo entre los países miembros de la ASEAN. En este marco, Vietnam se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos y populares dentro de los cursos del programa.

Pequeños pasos hacia la escuela entre nubes y montañas de Ta Xua

Pequeños pasos hacia la escuela entre nubes y montañas de Ta Xua

La sucursal de Lang Sang de la escuela primaria y secundaria Hang Dong, en la comuna de Ta Xua, provincia de Son La, se encuentra lejos de la escuela principal, con caminos particularmente difíciles. A pesar de las difíciles condiciones económicas de la población local, los rostros de los niños siempre se iluminan de emoción ante la perspectiva de ir a la escuela.