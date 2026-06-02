Sociedad

Vietnam y Francia unen esfuerzos para crear una red comunitaria de primeros auxilios

La Fundación Urgo de Francia, la Cruz Roja de Ciudad Ho Chi Minh, la Universidad de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh (UMP), la Universidad de Medicina Pham Ngoc Thach y el Sistema de Farmacias y Centros de Vacunación Long Chau firmaron hoy en Ciudad Ho Chi Minh un acuerdo de cooperación estratégica destinado a fortalecer la capacidad de respuesta en primeros auxilios dentro de la comunidad.

Foto ilustrativa. (Fi¡uente: dantri.com.vn)
Foto ilustrativa. (Fi¡uente: dantri.com.vn)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La Fundación Urgo de Francia, la Cruz Roja de Ciudad Ho Chi Minh, la Universidad de Medicina y Farmacia de Ciudad Ho Chi Minh (UMP), la Universidad de Medicina Pham Ngoc Thach y el Sistema de Farmacias y Centros de Vacunación Long Chau firmaron hoy en Ciudad Ho Chi Minh un acuerdo de cooperación estratégica destinado a fortalecer la capacidad de respuesta en primeros auxilios dentro de la comunidad.

El acuerdo contempla la creación de cientos de puestos de primeros auxilios en la red de farmacias y centros de vacunación Long Chau, la estandarización de la formación en primeros auxilios para estudiantes de medicina y farmacia, así como la ampliación de programas de educación sanitaria comunitaria en todo el país.

En el marco de esta colaboración, las partes pusieron en marcha la Academia de Primeros Auxilios, un programa orientado a formar a futuros profesionales de la salud en habilidades estandarizadas de atención y respuesta ante emergencias.

Pascal B. Auzière, representante de la Fundación Urgo, destacó la importancia de los primeros auxilios y subrayó que una intervención rápida puede salvar vidas y reducir riesgos para la salud de los pacientes. Asimismo, afirmó que reforzar la formación práctica de estudiantes de medicina y farmacia permitirá a los futuros profesionales dominar competencias esenciales para actuar eficazmente en situaciones de emergencia.

Por su parte, el profesor y doctor Nguyen Duc Tuan, vicedecano de la Facultad de Farmacia de la UMP, expresó el compromiso de la universidad de coordinar estrechamente con las entidades participantes para implementar el programa. Añadió que la institución impulsará actividades de comunicación y alentará a los estudiantes a participar en cursos especializados, con el fin de aplicar sus conocimientos en primeros auxilios para proteger a sus familias y comunidades.

Uno de los pilares de la cooperación es la instalación de cientos de puestos de primeros auxilios en todo el sistema Long Chau.

Gracias a su amplia red de farmacias y personal sanitario, estos puestos podrán ofrecer asistencia inmediata en casos de emergencia, contribuyendo a garantizar la llamada “hora de oro” antes de que los pacientes sean trasladados a centros médicos especializados.

Durante la ceremonia de firma, Etienne Ranaivoson, cónsul general de Francia en Ciudad Ho Chi Minh, señaló que la atención sanitaria constituye una de las áreas de cooperación más tradicionales, efectivas y representativas dentro de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Francia.

En las últimas tres décadas, la cooperación bilateral ha permitido conectar hospitales, universidades e institutos de investigación mediante diversos programas, generando beneficios concretos para la salud pública, indicó. Más de tres mil médicos vietnamitas han recibido formación profesional en Francia y muchos de ellos ocupan actualmente puestos clave en instituciones sanitarias del país.

El diplomático expresó además su confianza en que esta nueva iniciativa impulse soluciones innovadoras en beneficio de la población vietnamita y reafirme la sólida y duradera cooperación sanitaria entre Vietnam y Francia./.

VNA
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