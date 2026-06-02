Economía

Aerolíneas vietnamitas ajustan sus vuelos con Japón por la tormenta Jangmi

Las aerolíneas vietnamitas que operan rutas entre Vietnam y Japón han ajustado los horarios de sus vuelos previstos para el 3 de junio debido al impacto de la tormenta Jangmi.

Aeronaves de Vietnam. (Foto: VNA)
Aeronaves de Vietnam. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Las aerolíneas vietnamitas que operan rutas entre Vietnam y Japón han ajustado los horarios de sus vuelos previstos para el 3 de junio debido al impacto de la tormenta Jangmi.

La aerolínea nacional Vietnam Airlines informó que retrasará la salida de varios vuelos con destino a Japón. Los servicios desde Vietnam hacia el aeropuerto de Narita, en Tokio, y hacia Nagoya, inicialmente programados para despegar poco después de la medianoche, partirán durante la mañana del 3 de junio.

El vuelo Hanoi-Haneda (Tokio), que estaba previsto para despegar a las 8:05 horas del 3 de junio, sufrirá un retraso de dos horas.

Como consecuencia de estos cambios, los vuelos de regreso desde Narita, Nagoya y Haneda hacia Vietnam también serán reprogramados ese mismo día.

Por su parte, Vietjet Air anunció la suspensión temporal de los vuelos VJ934 y VJ935 en la ruta Hanoi-Tokio (Narita)-Hanoi el 3 de junio, con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones.

Las aerolíneas señalaron que la información actualizada sobre los vuelos ha sido enviada a los pasajeros a través de los números de teléfono y direcciones de correo electrónico registrados al momento de la compra de los billetes.

Asimismo, recomendaron a los viajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto mediante los sitios web oficiales, las aplicaciones móviles o los canales de atención al cliente.

También aconsejaron mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a las actualizaciones operativas durante este período.

Según las compañías aéreas, los ajustes de horarios provocados por las condiciones climáticas son inevitables y suelen generar importantes costos adicionales, como un mayor consumo de combustible y otros gastos operativos. No obstante, recalcaron que la seguridad de los pasajeros sigue siendo la máxima prioridad en cualquier circunstancia.

Las aerolíneas añadieron que continúan vigilando de cerca la evolución de la tormenta y que realizarán nuevos ajustes en sus operaciones si la situación lo requiere. /.

VNA
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