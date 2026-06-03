UOB estudia incorporarse al Centro Financiero Internacional de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El banco singapurense United Overseas Bank (UOB) está evaluando la posibilidad de integrarse al Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC), un ambicioso proyecto destinado a conectar los flujos de capital nacionales, regionales y globales.



El VIFC ha sido concebido como un puente para vincular a los inversores extranjeros con el mercado vietnamita, canalizando capital desde Singapur y otros países de la ASEAN hacia Vietnam.



UOB anunció además sus planes de construir una nueva sede en Ciudad Ho Chi Minh, cuya ceremonia de colocación de la primera piedra está prevista para julio próximo. El edificio estará ubicado dentro de la zona designada para el VIFC en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC).



Actualmente, UOB es el único banco singapurense con una filial bancaria de propiedad totalmente extranjera en Vietnam. Con un capital social de unos 379,76 millones de dólares, UOB Vietnam se ha consolidado como el segundo banco de propiedad totalmente extranjera más grande del país. La integración completa del negocio de banca minorista de Citi Vietnam en julio de 2025 permitió ampliar significativamente su cartera de clientes, expandir su presencia en el mercado y fortalecer su competitividad local.



Según el banco, su unidad de asesoría en inversión extranjera directa (IED) ha respaldado a más de 400 empresas en proyectos de inversión en Vietnam, con compromisos por un valor cercano a los 9 mil millones de dólares singapurenses (7,04 mil millones de dólares estadounidenses) y la creación de más de 60 mil empleos.



El vicepresidente y director ejecutivo de UOB, Wee Ee Cheong, calificó a Vietnam como un mercado estratégico dentro de la visión regional del banco para la ASEAN y como una de las economías más dinámicas y resilientes del sudeste asiático.



Asimismo, señaló que la transformación económica de Vietnam y su creciente papel en las cadenas de valor regionales están generando importantes oportunidades de crecimiento para empresas e inversores.



Wee también reafirmó el compromiso de UOB con el mercado vietnamita mediante iniciativas orientadas a impulsar el comercio transfronterizo, facilitar la inversión extranjera directa y ofrecer soluciones financieras a las empresas.



En un foro reciente, el profesor asociado y doctor Nguyen Huu Huan, vicepresidente del Consejo Ejecutivo del VIFC-HCMC, reveló que más de diez bancos e instituciones financieras internacionales han expresado su interés en convertirse en miembros del VIFC.



Entre ellos figuran gigantes financieros globales como JPMorgan, Bank of America, Bank of China y Mitsubishi UFJ Financial Group. Sin embargo, ninguna de estas entidades ha podido incorporarse hasta ahora debido a obstáculos legales, principalmente relacionados con los requisitos de calificación crediticia.



De acuerdo con el Decreto 329/2025/ND-CP del Gobierno, que regula la concesión de licencias y operaciones bancarias, la gestión de divisas y la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo dentro del VIFC, las instituciones financieras extranjeras que soliciten establecer bancos comerciales o sucursales de propiedad totalmente extranjera deben acreditar experiencia operativa internacional y cumplir estrictos criterios de calificación crediticia.



En concreto, los solicitantes deben contar con una calificación mínima de AA- otorgada por S&P o Fitch, o Aa3 de Moody’s, según la evaluación más reciente al momento de presentar la solicitud, además de mantener una perspectiva estable o superior.



Varios expertos financieros han propuesto revisar y flexibilizar parcialmente estos requisitos para facilitar el ingreso de instituciones extranjeras al VIFC. Consideran que criterios más flexibles durante la fase inicial de desarrollo del centro podrían aumentar su atractivo y favorecer una mayor participación de organizaciones financieras internacionales./.

VNA