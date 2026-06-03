Xiaomi Vietnam es multada por vulnerar los derechos de los consumidores

Hanoi (VNA) - La Comisión Nacional de Competencia de Vietnam impuso una multa de 290 millones de dongs (unos 11.000 dólares) a Xiaomi Vietnam tras detectar varias infracciones a la normativa de protección de los consumidores, incluyendo irregularidades en el tratamiento de datos personales y en las actividades promocionales realizadas mediante influencers.



Según informó el organismo, adscrito al Ministerio de Industria y Comercio, la sanción fue establecida mediante la Decisión No. 123/QD-XPHC del 7 de mayo de 2026, tras comprobar tres conductas contrarias a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor de 2023.



Entre las infracciones detectadas figura la falta de mecanismos que permitieran a los consumidores decidir si autorizaban o no el uso de sus datos personales con fines publicitarios, promocionales o para otras actividades comerciales.



Asimismo, la empresa no informó previamente ni hizo público el patrocinio otorgado a personas influyentes para utilizar su imagen, consejos o recomendaciones con el objetivo de promocionar productos y servicios e incentivar el consumo.



La Comisión también determinó que Xiaomi Vietnam incorporó en sus condiciones generales de contratación cláusulas no permitidas por la legislación vigente.



No se trata del único caso. El 14 de enero de 2026, el organismo regulador impuso una multa de 50 millones de dongs (casi 1.900 dólares) a Y&B JSC, distribuidora exclusiva de los productos de la marca Cocoon Vietnam.



De acuerdo con las autoridades, la empresa incurrió en una infracción similar al no comunicar a los consumidores que patrocinaba a personas influyentes para utilizar sus imágenes y recomendaciones con fines de promoción comercial y estímulo del consumo de sus productos.



La Comisión Nacional de Competencia señaló que ambas compañías fueron requeridas a cesar de inmediato las conductas infractoras y a revisar sus condiciones de contratación, políticas de protección de datos personales y actividades de promoción a través de influencers para garantizar el cumplimiento de la legislación.



Según la entidad, la aplicación estricta de estas medidas contribuye a fortalecer la transparencia en las actividades comerciales, elevar el grado de cumplimiento de la ley por parte de las empresas y proteger de manera más eficaz los derechos e intereses legítimos de los consumidores en un mercado cada vez más dinámico y diverso./.

VNA