Economía

Vietnam presenta en Singapur sus políticas para impulsar mercado de capitales

Vietnam presenta nuevas reformas para facilitar la inversión extranjera y fortalecer su mercado de capitales, cuya capitalización supera los 410.000 millones de USD

La presidenta de la SSC, Vu Thi Chan Phuong, habla en la cita (Fuente: SSC)
La presidenta de la SSC, Vu Thi Chan Phuong, habla en la cita (Fuente: SSC)

Singapur (VNA) - Durante la visita de Estado a Singapur del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, la Comisión Estatal de Valores (SSC) organizó aquí un seminario titulado "Políticas de Desarrollo del Mercado de Capitales en Vietnam", que reunió a cerca de 100 inversores internacionales, instituciones financieras, bancos custodios y actores del mercado de la región.

En la inauguración del evento, efectuada la víspera, la presidenta de la SSC, Vu Thi Chan Phuong, afirmó que la economía vietnamita continuó demostrando estabilidad en 2025 y los primeros meses de 2026, con una inflación controlada y un crecimiento positivo, creando así condiciones favorables para la recuperación y el desarrollo del mercado bursátil.

Según la SSC, a mediados de mayo de 2026, la capitalización del mercado de valores vietnamita alcanzó aproximadamente los 410 mil millones de USD, mientras que el volumen medio de transacciones en la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh fue de alrededor de 1,2 mil millones de USD por sesión.

La alta funcionaria destacó que Vietnam ha implementado diversas reformas para facilitar el acceso de los inversores extranjeros al mercado, incluyendo la introducción de un mecanismo de transacción sin financiación previa para inversores institucionales extranjeros, así como la simplificación de los procedimientos para la apertura de cuentas de inversión y transacción indirectas.

Además, el nuevo sistema de información del mercado de valores, que entró en funcionamiento en mayo de 2025, ha contribuido a fortalecer las capacidades operativas del mercado y a impulsar su desarrollo.

A largo plazo, la SSC continuará mejorando el marco legal, desarrollando productos y servicios financieros modernos y fortaleciendo el diálogo con la comunidad inversora internacional.

Durante las deliberaciones, los inversores internacionales y las instituciones financieras elogiaron los esfuerzos de reforma de Vietnam, cuyo objetivo es convertir el mercado de capitales en una fuente clave de financiación a medio y largo plazo para la economía.

Como parte de su programa de trabajo en Singapur, la SSC también se reunió con representantes de Morgan Stanley Capital International (MSCI), la Asociación de Custodios Globales (AGC) y otras instituciones financieras internacionales para debatir los criterios de reclasificación del mercado, el mecanismo de la Entidad de Contrapartida Central (CCP), la mejora del acceso para los inversores extranjeros y las soluciones que promueven el desarrollo sostenible del mercado de capitales de Vietnam./.

VNA
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