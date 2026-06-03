Empresas vietnamitas expanden sus marcas globales con Amazon

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Amazon, no sólo se considera un canal de ventas en línea, se está convirtiendo en un puente de conexión que ayuda a las empresas vietnamitas a llegar directamente a los consumidores globales, transformándose gradualmente de un papel de fabricación y procesamiento a la creación de marcas internacionales.



En la Conferencia de Exportación de Comercio Electrónico de 2026 "Estar dispuesto para despegar: crecimiento global", organizada la víspera por Amazon Global Selling Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, numerosas empresas afirmaron que el comercio electrónico transfronterizo está abriendo grandes oportunidades para que los productos nacionales expandan sus mercados, aumenten su valor y establezcan sus marcas a nivel mundial.



Tras cuatro años vendiendo artículos de moda en Amazon, Nguyen Huynh Anh Thi, representante de la marca Gloxo, reiteró en el encuentro que las ventas han mantenido un crecimiento estable, gracias a la atención centrada en la calidad del producto y la experiencia del cliente.



Para lograr un crecimiento sostenible en Amazon, las empresas deben invertir en la construcción de marca, registrar marcas comerciales y mantenerse al día sobre las tendencias de consumo, señaló.



El mayor desafío reside en encontrar productos que satisfagan las necesidades del mercado y mantener la competitividad a largo plazo, compartió.



Por otro lado, una serie de empresas exportadoras tradicionales ven Amazon como una herramienta para construir marcas globales. Se espera que a través de esta plataforma, los clientes internacionales conozcan su marca de producto, ampliando así su reputación y reconocimiento a nivel mundial.



De acuerdo con Amazon Global Selling Vietnam, las exportaciones de comercio electrónico se están convirtiendo en un nuevo motor de crecimiento para la economía digital de Vietnam.



Mientras, Larry Hu, director general de Amazon Global Selling para el Sudeste Asiático, subrayó que el crecimiento de las exportaciones de Vietnam en el próximo período dependerá no solo de la escala de producción, sino también de su capacidad para construir marcas y crear rubros diferenciados.



Cada vez más empresas vietnamitas están pasando de sus funciones tradicionales de fabricación a la innovación, al tiempo que llegan directamente a clientes de todo el mundo, consideró.



Amazon seguirá invirtiendo en programas de formación, sistemas logísticos y herramientas de inteligencia artificial (IA) en aras de ayudar a las empresas a expandir sus operaciones en el extranjero, así como contribuir al objetivo de convertir al país indochino en uno de los principales centros de exportación de comercio electrónico de la región, apuntó.



En la conferencia, Amazon también presentó una experiencia de venta de última generación, integrando herramientas de IA para ayudar a las empresas en la investigación de mercado, el análisis de las necesidades de los clientes, el desarrollo de productos y la optimización de los negocios, junto con diversas soluciones logísticas y de cadena de suministro para simplificar las operaciones de exportación transfronterizas.



Los expertos participantes comentaron que gracias a sus ventajas en la fabricación, la abundancia de materias primas y el rápido desarrollo del comercio digital, Vietnam tiene una gran oportunidad para convertirse en un centro líder de exportación de comercio electrónico en el Sudeste Asiático.



A través de plataformas como Amazon, los productos vietnamitas no solo aumentan su volumen de exportaciones, sino que también construyen gradualmente marcas competitivas en el mercado global./.

VNA