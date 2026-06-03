Política

Embajadora de Vietnam en Argentina reafirma política exterior independiente y autónoma de su país

Vietnam reafirmó en Argentina su política exterior independiente, basada en la autonomía estratégica, la diversificación y la cooperación multilateral.

La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, interviene en la cita (Foto: VNA)
La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, interviene en la cita (Foto: VNA)

Buenos Aires (VNA) – La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, reafirmó el compromiso de Vietnam con una política exterior independiente, autónoma, de multilateralización y diversificación de sus relaciones internacionales.

Durante una conferencia impartida el lunes ante profesores, académicos y estudiantes de la Universidad Católica Argentina (UCA), al responder preguntas sobre las relaciones de Vietnam con las grandes potencias en un contexto marcado por la creciente competencia entre Estados Unidos y China, Ngo Minh Nguyet destacó que Vietnam mantiene una estrategia de “autonomía estratégica”, basada en la cooperación con todas las potencias, la no adhesión a alianzas militares, la neutralidad frente a la competencia entre grandes países y la preservación de su capacidad para defender los intereses nacionales.

La cita organizada en el marco de las iniciativas del Comité de la ASEAN en Argentina 2026 contó con la participación de los embajadores de Vietnam, Filipinas, Indonesia y Tailandia, así como el encargado de negocios interino de la embajada de Malasia en Argentina, quienes dialogaron con miembros de la comunidad académica y estudiantil de la UCA.

La jefa de la misión diplomática vietnamita también explicó la política de defensa vietnamita sustentada en el principio de los “Cuatro No”: no participar en alianzas militares, no alinearse con un país contra otro, no permitir bases militares extranjeras en territorio vietnamita y no recurrir ni amenazar con el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Asimismo, señaló que Vietnam es el único país que mantiene asociaciones estratégicas integrales con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia.​

Esta posición, afirmó, permite a Hanoi dialogar con diversos actores sin ser percibido como parte de ningún bloque de confrontación.

Subrayó -además- que la competencia entre las grandes potencias constituye una realidad objetiva de las relaciones internacionales.

vnanet-potal-dai-su-viet-nam-tai-argentina-nhan-manh-chinh-sach-doi-ngoai-doc-lap-tu-chu-va-hoa-binh-8801549.jpg
Panorama de la cita (Foto: VNA)

En ese sentido, Vietnam no aborda sus vínculos con dichos países desde una óptica exclusivamente de seguridad ni opta por alinearse con una de las partes, expresó.

Destacó que Hanoi ha desarrollado y continúa fortaleciendo relaciones positivas tanto con Estados Unidos como con China, generando beneficios mutuos y contribuyendo a la paz y la estabilidad regionales.

En respuesta al interés de los estudiantes por el papel de la ASEAN en las relaciones entre las grandes potencias, Ngo Minh Nguyet expresó su confianza en la centralidad de la organización regional, vinculada a su capacidad para gestionar las rivalidades estratégicas, mantener canales de diálogo, prevenir conflictos y fomentar la confianza mutua.

Por su parte, la embajadora de Filipinas y presidenta del Comité de la ASEAN en Argentina 2026, Grace T. Cruz-Fabella, recordó que la ASEAN, fundada en 1967, está integrada actualmente por diez Estados miembros con una población cercana a los 690 millones de habitantes.

Cruz-Fabella indicó que el bloque constituye una de las regiones económicas más dinámicas del mundo, con un PIB superior a los 4 billones de dólares, sustentado en tres pilares principales: la industria, los servicios y la agricultura.

También destacó la exitosa celebración de la 48 Cumbre de la ASEAN en la ciudad filipina de Cebu el pasado mes de mayo.

Los representantes diplomáticos de Indonesia, Tailandia y Malasia respondieron igualmente a diversas preguntas de los estudiantes sobre las perspectivas de cooperación y la ampliación de los intercambios comerciales y económicos entre la ASEAN y Argentina.

Durante una reunión paralela con autoridades universitarias, el rector de la UCA, Miguel Ángel Schiavone, afirmó que la visita del Comité de la ASEAN en Buenos Aires representa una valiosa oportunidad para fortalecer el conocimiento mutuo entre Argentina y el Sudeste Asiático, promover el diálogo entre diplomáticos y estudiantes y explorar futuras oportunidades de cooperación académica.

A su vez, la directora de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica de la universidad, Verónica Muñoz, destacó que la internacionalización constituye una prioridad estratégica para la institución.

Señaló que la UCA está ampliando los programas de intercambio de estudiantes y docentes con universidades de todo el mundo, fortaleciendo sus alianzas internacionales, ampliando sus planes de estudio en ese ámbito y promoviendo iniciativas de aprendizaje colaborativo y proyectos de alcance global.

Asimismo, manifestó el interés de la universidad por profundizar sus vínculos con Asia y con la ASEAN.

La Universidad Católica Argentina es una de las principales instituciones privadas de educación superior de Argentina y América Latina. Fundada en 1958, cuenta con varios campus y ofrece programas de grado, posgrado y doctorado en áreas como ciencias sociales y humanidades, derecho, economía, ingeniería, medicina y teología./.

VNA
#Vietnam #Universidad Católica Argentina #Ngo Minh Nguyet #ASEAN
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, interviene en la reunión (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam aboga por transición hacia la gestión eficiente del aparato estatal

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presidió en Hanoi una reunión del Comité Directivo encargado de evaluar el primer año de funcionamiento del nuevo modelo organizativo del sistema político y de gobierno local, subrayando que la prioridad debe centrarse en garantizar una operación eficiente y elevar la calidad de la gobernanza pública.

Vietnam y Francia impulsan cooperación parlamentaria sustantiva (Foto: VNA)

Vietnam y Francia impulsan cooperación parlamentaria sustantiva

El vicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, coronel general Nguyen Doan Anh, recibió hoy aquí a una delegación de la Comisión de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas de la Asamblea Nacional (Cámara baja) de Francia, encabezada por su presidente, Jean-Michel Jacques, en un encuentro orientado a fortalecer los lazos legislativos y de seguridad.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en el Diálogo Shangri-la en Singapur. (Foto: VNA)

Gira del líder vietnamita por tres países regionales impulsa inversión y nuevas conexiones de crecimiento

La gira del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Tailandia, Singapur y Filipinas, reafirma la política consistente de priorizar las relaciones con los países vecinos y la ASEAN, así como la postura activa, responsable y proactiva de Hanoi en la consolidación de la unidad del bloque y en la promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, su esposa, y el presidente filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., y su cónyuge. Foto: VNA

Máximo dirigente de Vietnam concluye con éxito su visita a Filipinas

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, junto con su esposa y una delegación de alto nivel, partió de Manila, concluyendo con éxito su visita de Estado a Filipinas del 31 de mayo al 1 de junio, realizada por invitación del presidente filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., y su cónyuge.

El embajador de Vietnam en Israel, Nguyen Ky Son, visita Qarakal Quantum, una empresa emergente israelí situada a la vanguardia de la investigación y el desarrollo en computación cuántica. (Foto: VNA

Vietnam e Israel amplían perspectivas de cooperación en tecnología cuántica

Vietnam e Israel exploran nuevas oportunidades de cooperación en tecnología cuántica tras la visita realizada el 31 de mayo por el embajador de Vietnam en Israel, Nguyen Ky Son, a Qarakal Quantum, una empresa emergente israelí situada a la vanguardia de la investigación y el desarrollo en computación cuántica.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. (Foto: VNA)

Máximo dirigente vietnamita sostiene conversaciones con presidente filipino

En el marco de su visita de Estado a Filipinas, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, sostuvo hoy conversaciones oficiales con el presidente anfitrión, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., tras asistir a la ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio de Malacañang, en Manila.