Embajadora de Vietnam en Argentina reafirma política exterior independiente y autónoma de su país

Buenos Aires (VNA) – La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, reafirmó el compromiso de Vietnam con una política exterior independiente, autónoma, de multilateralización y diversificación de sus relaciones internacionales.

Durante una conferencia impartida el lunes ante profesores, académicos y estudiantes de la Universidad Católica Argentina (UCA), al responder preguntas sobre las relaciones de Vietnam con las grandes potencias en un contexto marcado por la creciente competencia entre Estados Unidos y China, Ngo Minh Nguyet destacó que Vietnam mantiene una estrategia de “autonomía estratégica”, basada en la cooperación con todas las potencias, la no adhesión a alianzas militares, la neutralidad frente a la competencia entre grandes países y la preservación de su capacidad para defender los intereses nacionales.

La cita organizada en el marco de las iniciativas del Comité de la ASEAN en Argentina 2026 contó con la participación de los embajadores de Vietnam, Filipinas, Indonesia y Tailandia, así como el encargado de negocios interino de la embajada de Malasia en Argentina, quienes dialogaron con miembros de la comunidad académica y estudiantil de la UCA.

La jefa de la misión diplomática vietnamita también explicó la política de defensa vietnamita sustentada en el principio de los “Cuatro No”: no participar en alianzas militares, no alinearse con un país contra otro, no permitir bases militares extranjeras en territorio vietnamita y no recurrir ni amenazar con el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Asimismo, señaló que Vietnam es el único país que mantiene asociaciones estratégicas integrales con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia.​

Esta posición, afirmó, permite a Hanoi dialogar con diversos actores sin ser percibido como parte de ningún bloque de confrontación.

Subrayó -además- que la competencia entre las grandes potencias constituye una realidad objetiva de las relaciones internacionales.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

En ese sentido, Vietnam no aborda sus vínculos con dichos países desde una óptica exclusivamente de seguridad ni opta por alinearse con una de las partes, expresó.

Destacó que Hanoi ha desarrollado y continúa fortaleciendo relaciones positivas tanto con Estados Unidos como con China, generando beneficios mutuos y contribuyendo a la paz y la estabilidad regionales.

En respuesta al interés de los estudiantes por el papel de la ASEAN en las relaciones entre las grandes potencias, Ngo Minh Nguyet expresó su confianza en la centralidad de la organización regional, vinculada a su capacidad para gestionar las rivalidades estratégicas, mantener canales de diálogo, prevenir conflictos y fomentar la confianza mutua.

Por su parte, la embajadora de Filipinas y presidenta del Comité de la ASEAN en Argentina 2026, Grace T. Cruz-Fabella, recordó que la ASEAN, fundada en 1967, está integrada actualmente por diez Estados miembros con una población cercana a los 690 millones de habitantes.

Cruz-Fabella indicó que el bloque constituye una de las regiones económicas más dinámicas del mundo, con un PIB superior a los 4 billones de dólares, sustentado en tres pilares principales: la industria, los servicios y la agricultura.

También destacó la exitosa celebración de la 48 Cumbre de la ASEAN en la ciudad filipina de Cebu el pasado mes de mayo.

Los representantes diplomáticos de Indonesia, Tailandia y Malasia respondieron igualmente a diversas preguntas de los estudiantes sobre las perspectivas de cooperación y la ampliación de los intercambios comerciales y económicos entre la ASEAN y Argentina.

Durante una reunión paralela con autoridades universitarias, el rector de la UCA, Miguel Ángel Schiavone, afirmó que la visita del Comité de la ASEAN en Buenos Aires representa una valiosa oportunidad para fortalecer el conocimiento mutuo entre Argentina y el Sudeste Asiático, promover el diálogo entre diplomáticos y estudiantes y explorar futuras oportunidades de cooperación académica.

A su vez, la directora de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica de la universidad, Verónica Muñoz, destacó que la internacionalización constituye una prioridad estratégica para la institución.

Señaló que la UCA está ampliando los programas de intercambio de estudiantes y docentes con universidades de todo el mundo, fortaleciendo sus alianzas internacionales, ampliando sus planes de estudio en ese ámbito y promoviendo iniciativas de aprendizaje colaborativo y proyectos de alcance global.

Asimismo, manifestó el interés de la universidad por profundizar sus vínculos con Asia y con la ASEAN.

La Universidad Católica Argentina es una de las principales instituciones privadas de educación superior de Argentina y América Latina. Fundada en 1958, cuenta con varios campus y ofrece programas de grado, posgrado y doctorado en áreas como ciencias sociales y humanidades, derecho, economía, ingeniería, medicina y teología./.