Política

Ciudad Ho Chi Minh impulsa la cooperación con socios italianos

Ciudad Ho Chi Minh reafirmó su apoyo a Italia para fortalecer la cooperación en inversión, comercio, innovación, energías renovables y cultura.

Empresarios vietnamitas e italianos en la cita (Foto: VNA)
Empresarios vietnamitas e italianos en la cita (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh seguirá creando condiciones favorables para que el Consulado General de Italia y la comunidad empresarial de ese país en la urbe desarrollen sus actividades de manera eficaz, contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones entre Ciudad Ho Chi Minh e Italia, así como entre ambas naciones.

Así lo afirmó Tran Van Bay, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, durante la ceremonia conmemorativa del 80.º aniversario del Día Nacional de la República Italiana (2 de junio de 1946), organizada la víspera por el Consulado General de Italia en la urbe.

Tran Van Bay felicitó al pueblo italiano con motivo de su fiesta nacional y subrayó que Ciudad Ho Chi Minh mantiene su compromiso de materializar una visión de cooperación que no solo permita avanzar rápidamente junto a los socios del país transalpino, sino también hacerlo de forma sólida, duradera y conjunta.

Asimismo, señaló que la cooperación entre la ciudad y las instituciones y empresas italianas presenta amplias oportunidades y perspectivas, especialmente en sectores donde las necesidades de la metrópoli coinciden con las fortalezas de Italia, como las finanzas, la industria verde, las energías renovables, la logística, la innovación y la adaptación al cambio climático.

La ciudad también aspira a ampliar la enseñanza del idioma italiano, fomentar los intercambios de estudiantes, docentes y expertos, y continuar promoviendo actividades de intercambio cultural en ámbitos como las artes, la gastronomía, la moda, el deporte y el turismo.

Al referirse al significado histórico del 2 de junio de 1946 para la República Italiana, la cónsul general de Italia en Ciudad Ho Chi Minh, Alessandra Tognonato, señaló que actualmente residen en la ciudad alrededor de 870 ciudadanos italianos, lo que representa aproximadamente dos tercios de la comunidad de esa nación europea establecida en Vietnam.

En el ámbito económico, la diplomática señaló que el comercio bilateral alcanzó los 6,9 mil millones de euros en 2025 y ha mantenido un crecimiento significativo durante los primeros meses de 2026. En particular, el intercambio comercial entre la Ciudad Ho Chi Minh y sus socios italianos superó los 800 millones de dólares en 2025.

Italia cuenta actualmente con 92 proyectos de inversión extranjera directa (IED) en Ciudad Ho Chi Minh, con un capital acumulado de 279 millones de dólares.

Además de la cooperación económica, Italia y Vietnam, incluida Ciudad Ho Chi Minh, desarrollan de manera eficaz numerosas iniciativas conjuntas en áreas como la diplomacia, la ciencia y tecnología espacial, la investigación geológica, la cultura y el deporte.

Estas actividades contribuyen a fortalecer la conexión entre ambas culturas y pueblos, al tiempo que abren nuevas oportunidades para transformar el conocimiento, el talento y la creatividad en resultados concretos y sostenibles./.

VNA
#Ciudad Ho Chi Minh #Italia #Consulado General de Italia #80.º aniversario del Día Nacional de la República Italiana
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