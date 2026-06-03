Experto chino destaca papel responsable de Vietnam en seguridad regional

Beijing (VNA) - El discurso pronunciado por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, durante el Diálogo de Shangri-La de este año refleja de manera clara la política exterior constante de Vietnam, basada en la paz, la cooperación, el diálogo y la consulta, afirmó el profesor Huang Rihan, de la Universidad de Huaqiao.



En declaraciones concedidas a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el académico recordó que To Lam señaló en su intervención que el mundo enfrenta actualmente tres grandes crisis vinculadas al orden internacional, al modelo de desarrollo y a la confianza estratégica.



Según Huang Rihan, el líder vietnamita subrayó la necesidad de impulsar un modelo de desarrollo más inclusivo, centrado en mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la resiliencia social. A su juicio, esta visión refleja una actitud práctica y responsable de Vietnam ante los desafíos de seguridad regional.



El experto destacó igualmente el énfasis puesto por To Lam en la resolución de las diferencias mediante mecanismos multilaterales, el respeto al derecho internacional, el diálogo y la consulta, al tiempo que rechazó la confrontación entre bloques y la escalada de conflictos. Esta postura, afirmó, responde a las necesidades de seguridad y desarrollo de los países de la región y contribuye a preservar la paz, la estabilidad y la prosperidad compartida tanto en el Sudeste Asiático como en el resto del mundo.



Asimismo, consideró que el discurso refleja la visión de seguridad sostenible promovida por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, así como en el rechazo al unilateralismo y la hegemonía.



En un contexto marcado por la volatilidad internacional y el aumento de los riesgos para la seguridad, el profesor señaló que la política vietnamita de no alineación, no confrontación y no actuación contra terceros constituye un factor de estabilidad y aporta una voz equilibrada y constructiva a la región.



Al valorar el papel de Vietnam en la promoción de la confianza estratégica y la prevención de conflictos, Huang Rihan destacó que el país mantiene firmemente una política exterior independiente, autónoma, pacífica y amistosa, basada en una multilateralización equilibrada de sus relaciones internacionales. Vietnam impulsa la construcción de confianza mediante el diálogo en condiciones de igualdad, la gestión adecuada de las diferencias y el respeto al derecho internacional.



Además, participa activamente en los mecanismos de diálogo y cooperación en materia de seguridad liderados por la ASEAN, contribuyendo al desarrollo de una arquitectura regional abierta, inclusiva y no confrontativa. Al mismo tiempo, promueve que las relaciones entre los Estados se rijan por el derecho internacional, especialmente por los principios establecidos en la Naciones Unidas.



A juicio del académico, esta orientación evidencia un enfoque maduro y constructivo que fortalece la paz, la estabilidad y la cooperación regionales, al tiempo que aporta experiencias valiosas para la gestión de las diferencias entre los países de la región.



Huang Rihan también destacó que Vietnam promueve de forma constante los principios de respeto mutuo, igualdad y beneficio compartido, impulsando los intercambios de alto nivel y la cooperación sustancial con los países vecinos, además de profundizar la confianza política, la integración económica y los vínculos entre los pueblos.



“Ante cuestiones complejas y sensibles, Vietnam mantiene una actitud prudente, racional y pragmática, favoreciendo una gestión adecuada mediante consultas bilaterales y mecanismos multilaterales para evitar la escalada de tensiones”, afirmó.



Según el experto, este enfoque, centrado en generar confianza, reducir suspicacias, gestionar diferencias y prevenir problemas antes de que surjan, ha contribuido eficazmente a minimizar el riesgo de errores de cálculo y conflictos en la región. Asimismo, sienta bases sólidas para la paz y la estabilidad a largo plazo y demuestra el compromiso y la responsabilidad de Vietnam con la gobernanza regional./.

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