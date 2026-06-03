Vietnam y Francia estrechan vínculos económicos y comerciales

Hanoi (VNA) Vietnam y Francia deben continuar intensificando los contactos y el intercambio de delegaciones a todos los niveles y promoviendo el papel fundamental de la cooperación económica y comercial, e impulsen proyectos simbólicos en las relaciones entre los dos países.



Así lo expresó la viceministra de relaciones exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, al recibir la víspera a una delegación de la Comisión de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas de la Asamblea Nacional (Cámara baja) de Francia, encabezada por su presidente, Jean-Michel Jacques.



Thu Hang afirmó que Vietnam y Francia comparten muchos lazos históricos y culturales especiales; y destacó que, a pesar de los altibajos del pasado, los nexos bilaterales se han desarrollado fuertemente en los últimos años.



Vietnam siempre concede gran importancia a las relaciones de cooperación con Francia, afirmó, al mismo tiempo que expresó su satisfacción por los avances de los lazos bilaterales en todos los ámbitos, incluidas las importantes contribuciones de los órganos legislativos de los dos países.



La funcionaria formuló votos por que el Parlamento de Francia ratifique rápidamente el Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA) e impulse a la Comisión Europea a levantar la "tarjeta amarilla" impuesta a las exportaciones pesqueras del país indochino.



También expresó su confianza en que los parlamentarios franceses apoyen el fortalecimiento de los intercambios pueblo a pueblo y la cooperación entre localidades de las dos partes, y la pronta organización de la XIII Conferencia sobre Colaboración entre Localidades Vietnamitas y Francesas en París.



A su vez, Jean-Michel Jacques hizo hincapié en que la relación entre Vietnam y Francia es especial y única, construida sobre la base de una historia compartida, y valoró enormemente las admirables cualidades del pueblo vietnamita.



En el contexto de la compleja situación internacional, sugirió que ambas naciones sigan fortaleciendo la cooperación integral en áreas que abarcan desde la economía, la agricultura y la cultura hasta los ámbitos estratégicos.



En la ocasión, ambas partes acordaron hacer de la defensa y la seguridad uno de los pilares importantes de las relaciones bilaterales, con enfoque en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, de búsqueda y rescate, y la formación de oficiales.



Además, reafirmaron la importancia de garantizar la paz, la estabilidad, la seguridad, la protección y la libertad de navegación y aviación en las zonas marítimas, incluido el Mar del Este, y de resolver las controversias por medios pacíficos de conformidad con el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.

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