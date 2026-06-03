IPC de mayo en Hanoi sube un 0,28%

Hanoi (VNA)- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Hanoi en mayo aumentó un 0,28 % respecto al mes anterior, un 2,95 % en comparación con diciembre de 2025 y un 5,62 % respecto al mismo período del año pasado, según la Oficina municipal de Estadística.



En promedio, durante los primeros cinco meses del año, el IPC creció un 4,79 % en comparación con el mismo período de 2025.



De los 11 grupos principales de bienes y servicios, 8 registraron incrementos de precios. Destacan los aumentos en vivienda, electricidad, agua, combustibles y materiales de construcción, que subieron un 0,8 %; transporte, con un alza del 0,57 % debido a que el precio promedio de la gasolina aumentó un 2,3 %; cultura, entretenimiento y turismo, que crecieron un 0,9 %; y equipos y utensilios del hogar, con un incremento del 0,17 %.



Por el contrario, los precios de servicios de alimentación disminuyeron un 0,05 % respecto al mes anterior, impulsados por una oferta abundante de arroz durante la cosecha, que redujo ligeramente su precio. El grupo de ropa, sombreros y calzado bajó un 0,15 %, mientras que otros bienes y servicios registraron una disminución del 0,01 %.



La Oficina de Estadística indicó que, durante mayo, Hanoi continuó implementando medidas de regulación de precios y control de la inflación, asegurando el equilibrio entre oferta y demanda de bienes, especialmente de productos esenciales como combustibles, alimentos, materiales de construcción y servicios de transporte.



La ciudad mantuvo un suministro estable de combustibles, garantizando el funcionamiento del sistema minorista, así como la disponibilidad de alimentos y bienes de consumo a través de redes de distribución, supermercados y mercados tradicionales.



Además, Hanoi reforzó la supervisión del mercado y la aplicación estricta de sanciones frente a violaciones de precios, fraudes comerciales, acaparamiento y especulación, exigiendo que las empresas cumplan con la normativa de exhibición y venta de precios.



Según la Oficina de Estadística, el mercado de Hanoi se mantuvo estable durante mayo, con equilibrio entre oferta y demanda y sin grandes fluctuaciones de precios, lo que contribuyó a controlar la inflación y mantener la estabilidad económica y social de la ciudad./.

VNA