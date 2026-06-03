IED en Vietnam aumentó casi un 35% en primeros cinco meses de 2026

Hanoi (VNA)- En los primeros cinco meses de 2026, Vietnam captó 24,81 mil millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa (IED), un aumento del 34,9 % respecto al mismo lapso del año anterior, según la Oficina Nacional de Estadística, del Ministerio de Finanzas.



En consecuencia, se autorizaron 1.576 nuevos proyectos con una inversión registrada de 14,84 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 1,7 % en el número de proyectos y más del doble del capital registrado respecto al mismo período de 2025.



La industria manufacturera y de procesamiento continuó siendo el principal destino de la IED, con 9,64 mil millones de dólares en nuevos registros, equivalentes al 65 % del total. Le siguieron los sectores de producción y distribución de electricidad, gas, agua y aire acondicionado, con 2,45 mil millones de dólares (16,5 %), mientras que el resto de las actividades económicas concentraron 2,75 mil millones de dólares (18,5 %).



Cabe destacar que la IED desembolsada en Vietnam durante los cinco primeros meses se estima en 9,75 mil millones de dólares, un incremento interanual del 9,6 %. Esta cifra constituye el nivel más alto registrado para el mismo período en los últimos cinco años.



Del total desembolsado, la industria manufacturera y de procesamiento absorbió 8,06 mil millones de dólares, equivalentes al 82,7 %; las actividades inmobiliarias captaron 716,5 millones de dólares (7,3 %); y la producción y distribución de electricidad, gas, agua caliente, vapor y aire acondicionado recibió 356,6 millones de dólares (3,7 %).



Entre los 58 países y territorios con nuevos proyectos autorizados en Vietnam durante los primeros cinco meses del año, Singapur se mantuvo como el mayor inversionista, con 6,8 mil millones de dólares, lo que representa el 45,9 % del total de nuevas inversiones registradas.



Le siguieron Corea del Sur, con 4,22 mil millones de dólares (28,4 %); China, con 1,79 mil millones de dólares (12,1 %); Japón, con 712,6 millones de dólares (4,8 %); la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), con 397,3 millones de dólares (2,7 %); y los Países Bajos, con 380,3 millones de dólares (2,6 %).



Por otra parte, 415 proyectos registraron ampliaciones de capital por un total de 5,78 mil millones de dólares, lo que supone una disminución del 32,1 % respecto al mismo período del año anterior.



Si se consideran conjuntamente las nuevas inversiones y las ampliaciones de capital, la industria manufacturera y de procesamiento concentró 14,52 mil millones de dólares, equivalentes al 70,4 % del total de capital registrado.



Los sectores de producción y distribución de electricidad, gas, agua y aire acondicionado captaron 2,45 mil millones de dólares (11,9 %), mientras que el resto de los sectores recibió 3,65 mil millones de dólares (17,7 %).



Las operaciones de aportación de capital y adquisición de acciones por parte de inversionistas extranjeros sumaron 1.164 transacciones, con un valor total de 4,19 mil millones de dólares, un 46,7 % más que en el mismo período de 2025.



En cuanto a las inversiones realizadas mediante aportaciones de capital y adquisiciones de acciones, el sector de comercio mayorista y minorista, así como la reparación de automóviles, motocicletas y ciclomotores, recibió 1,9 mil millones de dólares, equivalentes al 45,4 % del total.



Las actividades profesionales, científicas y tecnológicas captaron 1,16 mil millones de dólares (27,7 %), mientras que los demás sectores concentraron 1,13 mil millones de dólares (26,9 %)./.

VNA