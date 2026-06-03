Economía

IPC vietnamita aumenta 0,29% en mayo de 2026

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Vietnam aumentó 4,31% hasta mayo de 2026, impulsado por alzas en vivienda, electricidad, agua, combustibles y materiales de construcción.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Vietnam en mayo de 2026 registró un aumento intermensual de 0,29%, debido al alza de los precios de la electricidad, el agua, los materiales de construcción, los alquileres de viviendas y la gasolina, informó la Oficina General de Estadísticas.

Esa dependencia del Ministerio de Finanzas subrayó que en general, durante los primeros cinco meses de 2026, el IPC se incrementó un 4,31 % con respecto al mismo período del año anterior y la inflación subyacente con una subida de 4,04%.

Durante el mes de mayo, 10 de los 11 grupos de bienes y servicios registraron aumentos de precios, con la única excepción del sector de comidas y servicios que disminuyó, señaló.

En concreto, el Índice de precios de la vivienda y los materiales de construcción aumentó un 6,64% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que contribuyó con 1,51 puntos porcentuales al incremento general del IPC, entre otros, precisó la fuente.

Además de los factores que contribuyen al aumento del IPC, también hubo los que afectan a la disminución del IPC en los primeros cinco meses de 2026, sobre todo el índice de precios del grupo de información y comunicación con una reducción interanual de 0,06%, debido a la bajada de precios de algunos equipos tecnológicos gracias a la abundante oferta y al aumento de la competencia entre los distribuidores.

Por otro lado, la cotización del oro en el país cayó en mayo un 4,11% en relación con el mes anterior, aunque registró un fuerte aumento del 33,87% interanual.

El dólar estadounidense en el mercado interno demostró un aumento de 0,02% respecto al mes anterior, una subida interanual de 0,78 %.

La inflación subyacente aumentó un 0,34% mensual y un 4,67 % interanual. En promedio, en los primeros cinco meses, creció un 4,04 %, por debajo del IPC general./.

VNA
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