Economía

Economía vietnamita, un foco de crecimiento resiliente en la ASEAN

El Banco Mundial y otras instituciones destacan a Vietnam como una de las economías más resilientes de ASEAN, impulsada por exportaciones, inversión extranjera y tecnología.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)
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Hanoi (VNA) - Según evaluaciones de instituciones financieras y organizaciones internacionales, la economía de Vietnam continúa consolidando su posición estratégica en las cadenas globales de suministro y se mantiene como uno de los focos de crecimiento más resilientes de la ASEAN, a pesar de las complejas fluctuaciones de la economía y la geopolítica mundiales.

En su informe de actualización sobre la situación económica de Vietnam publicado en mayo de 2026, el Banco Mundial (BM) señaló que el país inició 2026 desde la posición más sólida del Sudeste Asiático tras registrar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 8% en 2025.

Zhang Nianshan, director general del Departamento para el Sudeste Asiático del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), consideró que las perspectivas económicas de Vietnam para el período 2026-2027 son relativamente sólidas gracias a fundamentos macroeconómicos estables, un amplio margen fiscal y un bajo nivel de deuda pública.

La empresa de tecnología inmobiliaria IQI Global también incluyó a Vietnam en el grupo denominado “Fabulous Five”, integrado por cinco economías que podrían marcar la evolución económica y de las inversiones en la ASEAN durante las próximas dos décadas.

Las organizaciones internacionales coinciden en que Vietnam está experimentando una profunda transformación, pasando de una economía intensiva en mano de obra a otra basada en la tecnología y el valor agregado.

Según Shan Saeed, economista jefe de IQI Global, el país se ha convertido en uno de los principales destinos de la estrategia de diversificación productiva “China +1” adoptada por numerosas corporaciones tecnológicas multinacionales.

Además, cuenta con una creciente capacidad exportadora y una integración cada vez más profunda en las redes globales de producción. Su relación entre el comercio y el PIB alcanza actualmente cerca del 170%, una de las más elevadas del mundo.

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Foto ilustrada (Fuente: VNA)

El sector electrónico constituye una de las pruebas más evidentes de esta transformación. De acuerdo con Yun Liu, economista sénior para la ASEAN del banco HSBC, los productos electrónicos representan hoy más de un tercio de las exportaciones totales de Vietnam.

En los últimos 15 años, la participación del país en las exportaciones mundiales de electrónica de consumo ha pasado de prácticamente cero a cerca del 15%, al tiempo que se ha expandido hacia segmentos de mayor valor agregado, como circuitos integrados y componentes semiconductores.

La inversión extranjera directa (IED) sigue siendo otro motor clave del crecimiento. El Banco Mundial informó que durante el primer trimestre de 2026 la IED registrada aumentó un 36% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que la IED desembolsada alcanzó su nivel más alto de los últimos cinco años.

Los expertos consideran que un ecosistema productivo cada vez más desarrollado y una amplia red de acuerdos de libre comercio, especialmente el EVFTA, están fortaleciendo la competitividad de Vietnam y diversificando sus mercados de exportación.

No obstante, las organizaciones internacionales también advierten sobre varios desafíos para el crecimiento. El Banco Mundial destaca la brecha entre las empresas con inversión extranjera y las nacionales, las presiones cambiarias, el elevado nivel de apalancamiento financiero empresarial y la necesidad de mejorar la eficiencia de la inversión pública. Asimismo, el aumento de los costos de producción y las persistentes incertidumbres geopolíticas continúan ejerciendo presión sobre la actividad manufacturera.

El Banco Mundial prevé que el crecimiento económico de Vietnam podría moderarse hasta el 6,8% en 2026 antes de recuperarse en el período 2027-2028. Aunque los riesgos a corto plazo siguen siendo elevados, la institución considera que las perspectivas a mediano plazo continúan siendo favorables. Si las reformas se implementan de manera efectiva, Vietnam podrá mantener una trayectoria de crecimiento sostenido en los próximos años./.

VNA
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