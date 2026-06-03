Ingresos presupuestarios de Vietnam aumentan un 15,4% en cinco meses

Hanoi (VNA) - Los ingresos del presupuesto estatal de Vietnam en mayo se estimaron en 8,65 mil millones de dólares, equivalentes al 8,6% de la meta anual y al 76,9% del promedio mensual registrado durante los cuatro primeros meses del año, según un informe publicado hoy por el Ministerio de Finanzas.



En los primeros cinco meses de 2026, la recaudación presupuestaria acumulada alcanzó aproximadamente 53,64 mil millones de dólares, lo que representa el 53% de la previsión anual y un incremento interanual del 15,4%.



De este total, los ingresos internos se estimaron en 46,73 mil millones de dólares, equivalentes al 53,1% de la meta anual y un aumento del 15,8% respecto al mismo período de 2025.



Los ingresos procedentes del petróleo crudo ascendieron a 992 millones de dólares, alcanzando el 57,7% de la previsión anual y registrando un crecimiento interanual del 15,4%.



Durante los primeros cinco meses del año, el precio promedio de liquidación del crudo se situó en 91,4 dólares por barril, es decir, 21,4 dólares por encima del nivel previsto, mientras que la producción se estimó en 3,5 millones de toneladas, equivalente al 43,9% del objetivo anual y un 5% más que en el mismo período del año anterior.



Por su parte, los ingresos netos derivados de las actividades de exportación e importación se aproximaron a 5,89 mil millones de dólares, equivalentes al 52,9% de la meta anual. Esta cifra se basa en una recaudación bruta por comercio exterior de aproximadamente 8,49 mil millones de dólares, un 15,3% superior a la del mismo período de 2025 y equivalente al 47,1% de la previsión anual, así como en devoluciones del impuesto al valor agregado (IVA) por unos 2,6 mil millones de dólares, que representaron el 37,6% de la meta anual y un aumento interanual del 23,2%.



En cuanto al gasto presupuestario, el Ministerio de Finanzas informó que la cifra en mayo se estimó en 7,46 mil millones de dólares. De manera acumulada, el gasto en los primeros cinco meses del año alcanzó aproximadamente 33,82 mil millones de dólares, equivalente al 26,8% de la previsión anual y un aumento interanual del 3,3%.



De ese monto, el gasto destinado a inversión para el desarrollo se estimó en 8,25 mil millones de dólares, lo que representa el 18,4% del presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional. La tasa de desembolso de la inversión pública alcanzó aproximadamente el 20,3% del plan asignado por el Primer Ministro.



Por su parte, los pagos por intereses de la deuda pública equivalieron al 43% de la previsión anual, mientras que el gasto corriente representó el 32,4% de la meta presupuestaria prevista para 2026./.

VNA