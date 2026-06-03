Economía

Comercio exterior de Vietnam crece 25% en cinco meses

En los primeros cinco meses de 2026, el valor de exportación e importación de las mercancías de Vietnam alcanzó 445,12 mil millones de dólares, un aumento de 25% en comparación con el mismo período del año pasado, informó la Oficina General de Estadísticas del Ministerio de Finanzas.

Importación y exportación de mercancías en el puerto de contenedores de Lach Huyen, ciudad de Hai Phong. (Fuente: VNA)
Importación y exportación de mercancías en el puerto de contenedores de Lach Huyen, ciudad de Hai Phong. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) En los primeros cinco meses de 2026, el valor de exportación e importación de las mercancías de Vietnam alcanzó 445,12 mil millones de dólares, un aumento de 25 % en comparación con el mismo período del año pasado, informó la Oficina General de Estadísticas del Ministerio de Finanzas.

En concreto, en la etapa, las exportaciones llegaron a 215,66 mil millones de dólares, lo que representó un incremento interanual de 19,5 %. Entre ellos, el sector económico nacional alcanzó los 43,5 mil millones de dólares, una subida de 2,5 %, ocupando el 20,2 % del total; mientras que el de inversión extranjera (incluido el petróleo crudo) se estimó en 172,16 mil millones de dólares, un crecimiento de 24,7 % (79,8 % del total).

Hasta 26 productos lograron una facturación por exportaciones de más de mil millones de dólares, lo que representó el 90,7 % del total y siete superaron los 10 mil millones de dólares.

En cuanto a la estructura de los grupos de productos de exportación en los primeros cinco meses de 2026, el de bienes industriales procesados fue de 193,71 mil millones de dólares, ocupando el 89,8 % del total, seguidos por los rubros agroforestal; de acuicultura y pesca, y el de combustibles y minerales.

Por otro lado, las importaciones obtuvieron 229,46 mil millones de dólares, un crecimiento interanual de 30,8 %, entre ellos, el campo de la economía doméstica contó con 64,26 mil millones de dólares, entre otros.

Estados Unidos fue el principal mercado receptor de los productos vietnamitas, con un valor comercial de 69,6 mil millones de dólares y China constituyó el mayor proveedor de Vietnam con un volumen comercial de 92,6 mil millones de dólares.

De acuerdo con la Oficina General de Estadísticas, la balanza comercial de mercancías mostró un déficit de 13,8 mil millones de dólares (en comparación con un superávit de 5,1 mil millones de dólares en el mismo período del año anterior).

Así, el déficit comercial del sector económico interno fue de 20,76 mil millones de dólares y el campo de inversión extranjera (incluido el petróleo crudo) tuvo un superávit comercial de 6,96 mil millones de dólares, detalló.

Con el fin de impulsar las exportaciones, la jefa de la entidad, Nguyen Thi Huong, propuso que el Gobierno se centre en la implementación efectiva de soluciones para promover las ventas al extranjero, fortalecer la promoción comercial, expandir y diversificar las cadenas de suministro, las de producción y los mercados de exportación e importación asociados con la mejora de la calidad; y participar de manera más profunda y amplia en las cadenas de suministro regionales y globales.

Al mismo tiempo, se busca explotar eficazmente las oportunidades derivadas de los acuerdos de libre comercio firmados entre Vietnam y sus socios; impulsar las exportaciones a los mercados clave y esforzarse por explorar nuevos destinos potenciales, incluidos América Latina y África, recomendó.

Asimismo, se proporciona información y apoyo a las empresas para que cumplan con los nuevos estándares de los mercados de exportación, en aras de crear condiciones para su acceso a las fuentes de capital, aplicación de alta tecnología a la producción y mejoramiento de la calidad y el valor de los productos, a fin de expandir los mercados de consumo y promover las exportaciones./.

VNA
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