Política

Vietnam y Filipinas fortalecen la cooperación en defensa

El general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, sostuvo hoy conversaciones en Hanoi con el general Romeo Brawner Junior, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Filipinas, quien se encuentra de visita oficial en el país.

El general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, y el general Romeo Brawner Junior, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Filipinas, en el acto de bienvenida. (Fuente: VNA)
El general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, y el general Romeo Brawner Junior, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Filipinas, en el acto de bienvenida. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, sostuvo hoy conversaciones en Hanoi con el general Romeo Brawner Junior, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Filipinas, quien se encuentra de visita oficial en el país.

En sus palabras, Nguyen Tan Cuong destacó la importancia del viaje de Brawner Junior en el contexto de la reciente elevación de las relaciones entre ambas naciones a la Asociación Estratégica Reforzada, lo que demuestra el papel positivo y proactivo de las fuerzas armadas en la implementación del entendimiento común de los líderes de alto nivel de Vietnam y Filipinas sobre cooperación militar y de defensa.

El funcionario expresó su satisfacción ante el desarrollo fructífero de los nexos bilaterales en los últimos tiempos, sobre todo en política, diplomacia, defensa, seguridad, economía, comercio, intercambio pueblo a pueblo y apoyo mutuo en los foros multilaterales.

A su vez, el visitante reafirmó la importancia y evaluó altamente la cooperación en materia de defensa con Vietnam, haciendo hincapié en que se harán esfuerzos para impulsar aún más la colaboración en ese campo, contribuyendo así a garantizar la seguridad y la prosperidad en la región.

En el encuentro, las dos partes acordaron seguir fortaleciendo una cooperación fiable, integral y sustantiva, y aplicar eficazmente un Memorando de Entendimiento sobre colaboración entre los ministerios de Defensa de ambos países, firmado recientemente.

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Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



En concreto, enfatizaron la necesidad de centrarse en el intercambio de delegaciones de todos los niveles, mantener de manera eficaz los mecanismos de cooperación bilateral, intercambiar experiencias profesionales, coordinar con prontitud y gestionar positivamente los incidentes que se producen en el mar, colaborar en la formación de recursos humanos y apoyarse mutuamente para defender la postura de la ASEAN sobre los asuntos de seguridad regionales e internacionales.

También intercambiaron puntos de vista sobre la situación global y regional, así como sobre cuestiones de interés mutuo.

La parte anfitriona afirmó que Vietnam sigue defendiendo con firmeza su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de las relaciones; ser un amigo, un socio fiable y un miembro responsable de la comunidad internacional; y aplicar persistentemente la política de defensa nacional de los "cuatro no".

En lo que respecta a la cuestión del Mar del Este, hizo hincapié en que la postura de Vietnam es resolver todos los desacuerdos en esas aguas por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982; implementar de manera efectiva y completa la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC); y concluir rápidamente las negociaciones para firmar un Código de Conducta en el Mar del Este (COC) efectivo y adecuado.

En la ocasión, Tan Cuong invitó a Romeo Brawner Junior y a la delegación de alto rango de las Fuerzas Armadas de Filipinas a asistir a la 3.ª Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, que tendrá lugar en diciembre de 2026 en Hanoi./.

VNA
#Vietnam #Filipinas #cooperación militar
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