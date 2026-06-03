Vietnam, una inspiración para Filipinas

Manila (VNA) - El éxito de Vietnam en la superación de los desafíos de la posguerra y su consolidación como una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático lo han convertido en una fuente de inspiración para Filipinas, destacó la exviceministra de Relaciones Exteriores Laura Q. Del Rosario, en el contexto del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.



La exdiplomática filipina, quien también se desempeñó como embajadora en Vietnam entre 2007 y 2009, hizo estas declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) al valorar la reciente elevación de los vínculos entre Hanoi y Manila al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada, acordada durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Filipinas.



Según Del Rosario, esta nueva etapa abre amplias oportunidades para profundizar la cooperación económica, especialmente en sectores emergentes como las energías renovables, los semiconductores y la economía digital.



La exviceministra señaló que Filipinas avanza en la consolidación de alianzas internacionales destinadas a fortalecer las cadenas de suministro de minerales estratégicos y a impulsar industrias vinculadas a la energía, la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos.



En este contexto, consideró que la complementariedad entre los recursos minerales filipinos y las capacidades tecnológicas de Vietnam ofrece una oportunidad significativa para desarrollar cadenas de suministro más sólidas y resilientes en beneficio de ambas economías.



Del Rosario subrayó que la visita de To Lam constituye un impulso decisivo para transformar ese potencial en proyectos concretos de cooperación. A su juicio, Vietnam y Filipinas comparten numerosos intereses económicos y geopolíticos, además de enfrentar desafíos regionales similares, circunstancias que favorecen una mayor convergencia estratégica y una cooperación más profunda en los próximos años.



Al referirse a la importancia de los vínculos bilaterales para la cohesión y el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), destacó que ambas naciones mantienen una relación económica cada vez más estrecha.



Filipinas depende en gran medida de las importaciones de arroz vietnamita para garantizar su seguridad alimentaria, mientras que numerosos ciudadanos filipinos contribuyen al desarrollo de sectores clave en Vietnam, especialmente en los ámbitos de los servicios y la enseñanza del inglés.



La exviceministra recordó también la cooperación entre ambos países en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), señalando que Filipinas apoyó a Vietnam durante los preparativos de su primera presidencia del mecanismo, un ejemplo de la confianza y colaboración construidas a lo largo de décadas.



En medio de un escenario internacional marcado por crecientes incertidumbres económicas y de seguridad, Del Rosario calificó la elevación de las relaciones bilaterales como un logro trascendental, fruto de años de esfuerzos diplomáticos y de una visión compartida para fortalecer la asociación entre ambos países de cara a los próximos 50 años.



Con motivo del aniversario número 50 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Filipinas, la exembajadora expresó además su confianza en que los intercambios entre los pueblos de ambas naciones continuarán intensificándose.



Destacó que cada vez más filipinos visitan Vietnam y conocen de cerca su cultura, mientras que la creciente presencia de restaurantes vietnamitas en Filipinas refleja el atractivo y la proyección internacional de la identidad cultural de la nación indochina.



Para Del Rosario, Vietnam representa un ejemplo notable de resiliencia y capacidad de transformación. Tras superar las secuelas de la guerra y numerosos desafíos, el país ha logrado consolidarse como una de las economías más dinámicas de la región. “Vietnam es una fuente de inspiración para nosotros por su determinación, fortaleza y capacidad de superación”, afirmó./.

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