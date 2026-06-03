Máximo dirigente vietnamita urge a priorizar la cultura y valores humanos junto al crecimiento

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, destacó la necesidad de impulsar un desarrollo equilibrado entre economía y cultura, así como entre progreso material y espiritual, con el objetivo de fortalecer la vida espiritual, la confianza social y la felicidad de la población, “sin permitir que la sociedad se enriquezca materialmente, pero se empobrezca en cultura, moral y valores humanos”.



Así lo afirmó el máximo dirigente vietnamita al presidir una reunión de trabajo con la Comisión Central de Seguridad Pública y otros organismos relacionados sobre el proyecto titulado “Construcción de una sociedad ordenada, disciplinada, segura, saludable, civilizada, armoniosa y desarrollada”. La iniciativa será presentada al Buró Político para su evaluación y servirá de base para que el Comité Central del PCV emita una resolución sobre la construcción de una sociedad moderna y armónica en la nueva era.



Durante la reunión, representantes del Comité del Partido de la Seguridad Pública Central presentaron un informe resumido sobre el avance y contenido del proyecto. Los delegados participantes también intercambiaron opiniones y debatieron en profundidad distintos aspectos relacionados con la propuesta.



En sus conclusiones, el líder vietnamita señaló que el nombre de la futura resolución debe ser breve y reflejar fielmente los lineamientos del XIV Congreso Nacional del Partido, así como las nuevas exigencias del desarrollo y de la gobernanza de una sociedad moderna orientada al socialismo.



To Lam enfatizó que la construcción de una sociedad moderna debe ser una causa de todo el pueblo bajo el liderazgo del Partido, aprovechando de manera proactiva los avances de la civilización mundial, la ciencia, la tecnología y los métodos de gestión modernos, pero preservando al mismo tiempo la independencia, la autonomía y la identidad cultural de la nación.



Asimismo, advirtió que el rápido crecimiento económico debe ir acompañado de estabilidad social y mejora de la calidad de vida, sin sacrificar el orden, la justicia social, el medio ambiente ni los valores culturales en favor de un crecimiento puramente económico.



El máximo dirigente afirmó que el ser humano debe ocupar el centro del desarrollo, mientras que la cultura constituye la base, y la ley y la disciplina representan los pilares de una sociedad socialista avanzada.



En ese contexto, abogó por formar a los vietnamitas de la nueva etapa con ideales, personalidad, conciencia ciudadana, sentido de responsabilidad y capacidad de adaptación a la modernidad. También remarcó la necesidad de combinar estrechamente la educación y la persuasión con la disciplina, el respeto a la ley y el fortalecimiento del Estado de derecho.



Según To Lam, todas las políticas deben orientarse a proteger a las personas, elevar la calidad de vida y garantizar que cada ciudadano pueda vivir en un entorno seguro y saludable, con igualdad de oportunidades para desarrollarse y beneficiarse de los logros del progreso, “sin dejar a nadie atrás”.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, interviene en la reunión. (Fuente: VNA)

Destacó además que la construcción de una gobernanza social moderna constituye un avance estratégico, pues cuanto más rápido crece el país, mayor es la necesidad de mejorar la gestión social y renovar el pensamiento y los métodos de gobernanza hacia un modelo moderno, pasando de la simple administración social a la gobernanza y creación de una sociedad más dinámica.



También pidió revisar el sistema de objetivos e indicadores con una visión más estratégica, centrada en criterios que reflejen directamente la calidad social, la eficacia de la gobernanza, los niveles de seguridad, la confianza pública, la felicidad y la calidad de vida de la población.



Igualmente, solicitó perfeccionar las tareas y soluciones planteadas, garantizar la coherencia con los documentos del XIV Congreso del Partido y con las resoluciones y conclusiones emitidas por el Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, evitando superposiciones y redundancias.



To Lam subrayó que esta futura resolución deberá integrar y definir el modelo de sociedad vietnamita para la nueva etapa, aclarando los valores y estándares fundamentales hacia los que debe orientarse todo el sistema político en el proceso de construcción de una sociedad socialista civilizada.



Reiteró la determinación de elaborar una resolución con pensamiento innovador, visión estratégica, contenido profundo y soluciones viables y orientadas a la acción.



Según el mandatario, el documento no solo busca resolver problemas sociales inmediatos, sino también sentar las bases del modelo de sociedad vietnamita en la nueva era, con la orientación estratégica de avanzar hacia el socialismo. Esto, afirmó, constituirá un sólido fundamento social para implementar exitosamente la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y concretar los dos objetivos centenarios del país (por los 100 años de la fundación del Partido Comunista de Vietnam en 2030 y los de la proclamación de la República Democrática de Vietnam, actual República Socialista de Vietnam, en 2045)./.