Vietnam redobla esfuerzos para alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó hoy a los ministerios, sectores y localidades a concentrar todos los esfuerzos en la implementación coordinada de medidas destinadas a alcanzar la meta de crecimiento económico de dos dígitos fijada para este año.



Al concluir la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a mayo de 2026, el jefe del Ejecutivo subrayó la necesidad de impulsar el crecimiento económico en paralelo con el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, acelerar el perfeccionamiento institucional, agilizar el desembolso de la inversión pública y promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



Le Minh Hung señaló que, en un contexto internacional marcado por una evolución compleja e impredecible, el Gobierno continúa siguiendo de cerca las resoluciones y conclusiones del Comité Central del Partido y de la Asamblea Nacional para orientar el desarrollo socioeconómico del país.



No obstante, advirtió que persisten importantes desafíos, entre ellos el crecimiento de algunos sectores por debajo de las previsiones, la lenta ejecución de la inversión pública, el aumento de las presiones inflacionarias y las dificultades para resolver proyectos paralizados.



El primer ministro destacó que las tareas para los meses restantes del año serán especialmente exigentes, dado el objetivo de alcanzar una expansión económica superior al 10%. En este sentido, pidió a los ministerios, organismos y administraciones locales aplicar de manera sincronizada las políticas de estímulo al crecimiento, garantizando al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y el equilibrio general de la economía.



Asimismo, reiteró que el perfeccionamiento institucional sigue siendo una tarea central y decisiva. Por ello, exigió acelerar la elaboración y aprobación de documentos jurídicos, implementar eficazmente las resoluciones sobre descentralización y delegación de competencias, y reducir los procedimientos administrativos para crear un entorno más favorable para la inversión y los negocios.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, interviene en la cita (Foto: VNA)



En materia de gestión macroeconómica, solicitó una estrecha coordinación entre las políticas monetaria y fiscal con el fin de respaldar el crecimiento económico, estabilizar los tipos de interés y de cambio, garantizar la liquidez del sistema bancario y facilitar el acceso al financiamiento para empresas y ciudadanos. También llamó a mantener las políticas de apoyo a la producción y al comercio, fortalecer la recaudación presupuestaria y combatir la evasión fiscal.



El jefe de Gobierno puso especial énfasis en acelerar el desembolso de la inversión pública, resolver los obstáculos relacionados con la liberación de terrenos, asegurar el suministro de materiales de construcción y agilizar los procedimientos de inversión. Igualmente, instó a solucionar de forma definitiva los proyectos paralizados desde hace años para reincorporar esos recursos al desarrollo económico.



Además, urgió a los ministerios, sectores y localidades a revisar sus planes de crecimiento, identificar con precisión el potencial de desarrollo de cada sector y territorio, y eliminar los principales cuellos de botella para generar nuevos motores de crecimiento. Entre las prioridades mencionó garantizar el suministro energético, ampliar los mercados de exportación, promover una agricultura sostenible y acelerar la ejecución de grandes obras de infraestructura y proyectos estratégicos nacionales.



En relación con la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, abogó por perfeccionar el marco institucional, desarrollar e interconectar las bases de datos nacionales y acelerar los programas destinados al desarrollo de tecnologías y productos estratégicos para fortalecer la competitividad de la economía vietnamita.



Por otra parte, pidió prestar mayor atención al desarrollo educativo, la formación de recursos humanos altamente calificados, la mejora de los servicios de salud, así como al impulso del turismo y las industrias culturales. También instó a seguir de cerca la evolución de la situación regional e internacional para garantizar un entorno de paz y estabilidad favorable al desarrollo del país.



Durante la reunión, el Gobierno evaluó que la situación socioeconómica de los primeros cinco meses de 2026 registró numerosos resultados positivos.



La macroeconomía se mantuvo básicamente estable, la inflación permaneció bajo control, la recaudación presupuestaria mostró un crecimiento favorable, el desembolso de la inversión pública avanzó, la producción industrial continuó recuperándose y tanto el consumo interno como el turismo mantuvieron una tendencia positiva. Al mismo tiempo, la defensa, la seguridad, el orden social y las actividades de política exterior e integración internacional siguieron fortaleciéndose./.