Vietnam se convertirá en uno de los principales centros asiáticos de manufactura de alto valor

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Un seminario sobre la modernización del sector industrial de Vietnam se celebró hoy en Ciudad Ho Chi Minh, reuniendo a líderes empresariales, expertos de la industria y responsables políticos para debatir el desarrollo industrial de mayor valor añadido, sostenible y globalmente competitivo hacia 2030.



Durante el evento, organizado conjuntamente por la Cámara de Comercio Nórdica en Vietnam (NordCham) y sus socios, Sivert Skarn, vicepresidente de NordCham Vietnam, afirmó que la nación del Sudeste Asiático ha logrado avances notables durante las últimas tres décadas, convirtiéndose en una de las economías manufactureras y exportadoras más dinámicas de Asia. El país ha atraído diversos flujos de inversión internacional y ha establecido una sólida base industrial.



Señaló que Vietnam se encuentra actualmente en el umbral de convertirse en un importante centro de manufactura para los mercados globales y de la ASEAN, con el potencial de posicionarse como uno de los principales polos asiáticos de manufactura de alto valor. Sin embargo, también enfrenta una competencia cada vez mayor de economías regionales como Malasia, Indonesia e India.



Sivert Skarn, vicepresidente de NordCham Vietnam. (Foto: VNA)



Según Skarn, mientras Vietnam avanza hacia sus objetivos estratégicos para 2030, debe afrontar el desafío de ascender aún más en la cadena global de valor, al tiempo que fortalece su posición como centro de manufactura avanzada, excelencia en ingeniería, innovación y crecimiento industrial sostenible.



Asimismo, subrayó que el sector energético será uno de los factores decisivos que determinarán la próxima etapa del desarrollo industrial del país, ya que el crecimiento económico impulsará una demanda creciente de suministros energéticos confiables.



Desde una perspectiva nórdica, los expertos recomendaron que Vietnam aproveche mejor sus fortalezas para desarrollar nuevos ecosistemas en áreas como la manufactura de alto valor, la ingeniería, los servicios marítimos, la logística y el desarrollo tecnológico.



También sugirieron que el país debería trasladar gradualmente su ventaja competitiva desde la producción de bajo costo hacia la provisión de infraestructura confiable, suministros energéticos estables, mayores capacidades nacionales y una aplicación coherente de las leyes. Estas bases permitirían a Vietnam convertirse en uno de los principales centros asiáticos de manufactura industrial y manufactura verde.



Desde la perspectiva de la comunidad empresarial, Michael Zinck Jensen, vicepresidente de la fábrica de Pandora en Vietnam, observó que muchas empresas europeas creían anteriormente que llevar la etiqueta “Hecho en Europa” era suficiente para ingresar al mercado vietnamita. Sin embargo, ya no es así, pues el país ha evolucionado de ser simplemente una base de producción para el mundo a convertirse en una puerta de entrada al amplio mercado de la ASEAN.



Por su parte, Lasse Pedersen Hjortshøj, consejero comercial de la Embajada de Dinamarca en Vietnam, afirmó que las empresas danesas ya no consideran a Vietnam únicamente como un destino tradicional de abastecimiento o una simple base manufacturera.



En cambio, las inversiones están cada vez más vinculadas a la manufactura avanzada, la automatización, la producción energéticamente eficiente, la optimización digital, las cadenas de suministro sostenibles y las asociaciones estratégicas locales. Vietnam es reconocido cada vez más como un mercado estratégico independiente y como un importante centro regional dentro de las cadenas de suministro asiáticas.



Hjortshøj añadió que el país posee importantes ventajas para desarrollar energías renovables, lo que crea amplias oportunidades de cooperación con las empresas nórdicas, cuyos enfoques están estrechamente alineados con la visión de largo plazo del Gobierno vietnamita.

Destacó que las compañías nórdicas suelen relacionarse con las empresas vietnamitas como socios a largo plazo, centrándose en la calidad, el cumplimiento normativo, la tecnología, la sostenibilidad y el fortalecimiento de las capacidades locales./.



