TikTok planea invertir en logística y finanzas digitales en Vietnam

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Hanoi (VNA) – El viceministro vietnamita de Finanzas, Cao Anh Tuan, recibió hoy en Hanoi a dirigentes de TikTok Vietnam para examinar las oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo del ecosistema digital vietnamita.

Durante el encuentro, Nguyen Lam Thanh, director de TikTok Vietnam, señaló que la empresa está interesada en varios proyectos de inversión relacionados con la logística, las finanzas digitales, así como el Centro Financiero de Vietnam.

Anh Tuan elogió el rápido crecimiento de TikTok y su contribución al desarrollo de la economía digital de Vietnam. Con decenas de millones de usuarios, TikTok no solo es una plataforma para compartir y crear contenidos, sino también una herramienta que permite a las empresas promocionar sus productos, ampliar sus mercados e impulsar el comercio electrónico.

Destacó que Vietnam ha entrado en una nueva fase de desarrollo orientada a un crecimiento rápido y sostenible basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. El Gobierno continúa mejorando el marco institucional y el entorno empresarial, al tiempo que implementa activamente las orientaciones y políticas relacionadas con el desarrollo científico y tecnológico, la innovación y la transformación digital conforme a la Resolución n.º 57-NQ/TW del Buró Político.

El objetivo es atraer inversiones de alta calidad en los campos de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial (IA), el big data, los centros de datos, el comercio electrónico y otros sectores tecnológicos estratégicos.

Según Anh Tuan, las relaciones entre Vietnam y China continúan desarrollándose de manera positiva e integral. Ambas partes están implementando eficazmente los consensos alcanzados al más alto nivel para construir una comunidad de futuro compartido Vietnam-China de importancia estratégica. En este contexto, la cooperación económica, la inversión, la ciencia, la tecnología y la transformación digital se consolidan como áreas cada vez más importantes y prometedoras.

El funcionario vietnamita también destacó el papel de TikTok en el apoyo a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, los hogares comerciales, los emprendedores individuales, los creadores de contenido y las startups que buscan acceder a nuevos modelos de negocio en el entorno digital.

Vietnam cuenta con numerosas ventajas para convertirse en un importante centro de innovación y economía digital en la región. Con un mercado de más de 100 millones de habitantes, una población joven y dinámica, una fuerte capacidad de adopción de nuevas tecnologías y un entorno político y social estable, el país ofrece numerosas oportunidades a las empresas tecnológicas internacionales que desean invertir y desarrollarse a largo plazo, afirmó.

Por su parte, Lam Thanh indicó que TikTok está presente en Vietnam desde hace unos siete años y que actualmente se ha convertido en una de las plataformas digitales más influyentes del ecosistema de la economía digital del país.

Los usuarios vietnamitas pasan actualmente cerca de 100 millones de horas al día viendo vídeos en la plataforma. Además del intercambio de contenidos, TikTok también ofrece numerosas herramientas de creación y producción asistidas por inteligencia artificial. Entre ellas, la aplicación de edición de vídeo CapCut cuenta actualmente con más de 30 millones de usuarios en Vietnam, precisó.

TikTok atiende actualmente a unos 500.000 anunciantes y acompaña a cerca de 500.000 tiendas que operan en su plataforma de comercio electrónico TikTok Shop. Su ecosistema también reúne a unos seis millones de creadores de contenido que desarrollan sus actividades y generan ingresos a través de la plataforma.

Según Lam Thanh, con el apoyo de las autoridades competentes, especialmente de Ciudad Ho Chi Minh, TikTok está llevando a cabo gradualmente la transición de algunas actividades transfronterizas hacia un modelo de empresa establecida localmente en Vietnam. La empresa estudia la creación de entidades jurídicas vietnamitas en ciertos sectores, especialmente en el comercio electrónico, para mejorar la conectividad de datos, simplificar los procedimientos de transmisión de información y reforzar la coordinación con las autoridades públicas.

Los representantes de TikTok señalaron que las operaciones de la plataforma alcanzan actualmente una gran escala, con entre dos y tres mil millones de facturas electrónicas emitidas y cerca de tres mil millones de pedidos procesados cada año. Esta transición hacia un modelo de empresa nacional debería permitir mejorar las infraestructuras de datos, la gestión de facturas electrónicas y los mecanismos de control asociados, además de reforzar la transparencia de las actividades comerciales.

La empresa también está interesada en varios proyectos de inversión en los ámbitos de la logística, las finanzas digitales y el Centro Financiero de Vietnam.

Durante la reunión, Anh Tuan afirmó que el Ministerio de Finanzas apoya plenamente los proyectos de TikTok destinados a preparar las infraestructuras tecnológicas necesarias para esta transición hacia un modelo de empresa establecida localmente. Para las transacciones realizadas en Vietnam, las obligaciones relacionadas con facturas, documentos justificativos e impuestos ya están regulados mediante normativas y directrices específicas.

Las infraestructuras informáticas de la administración tributaria están plenamente preparadas para responder a las necesidades de conexión y procesamiento de datos de las empresas, afirmó.

El Ministerio de Finanzas acompaña constantemente a la comunidad empresarial, incluidas las empresas tecnológicas y las plataformas digitales internacionales, con el fin de contribuir a la construcción de un entorno de inversión transparente, moderno y favorable, que impulse el desarrollo de la economía digital y la innovación en Vietnam”, concluyó./.

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