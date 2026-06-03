Vietnam protege a los usuarios en la era digital

Hanoi (VNA) – La Cuarta Revolución Industrial y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) están generando profundas transformaciones en el sistema financiero mundial. En este contexto, la transformación digital y la construcción de la confianza digital se han convertido en requisitos indispensables para los países que buscan impulsar la economía digital y fortalecer su competitividad.

En Vietnam, la transformación digital en el sector financiero y bancario avanza con fuerza, contribuyendo a promover los pagos sin efectivo, ampliar el acceso a los servicios financieros, aumentar la transparencia del mercado y apoyar la gestión macroeconómica.

Sin embargo, junto con la digitalización, también se incrementan los riesgos relacionados con la seguridad de los datos, los fraudes tecnológicos y la pérdida de confianza de los usuarios. Según el Ministerio de Seguridad Pública, las pérdidas ocasionadas por fraudes en línea en Vietnam superaron los 8 mil millones de VND (más de 300 millones de dólares) en 2025.

Al intervenir en el foro “Confianza digital en Finanzas 2026”, el viceministro de Seguridad Pública, coronel general Pham The Tung, destacó que la confianza constituye la base del desarrollo sostenible de la economía digital, especialmente en el ámbito financiero. Según señaló, si los datos son el combustible de la economía digital, la confianza representa la infraestructura intangible que garantiza el funcionamiento de todo el sistema financiero.

El sector bancario es uno de los pioneros en la transformación digital en Vietnam, pero también enfrenta nuevos riesgos. Los ataques cibernéticos ya no se dirigen únicamente a las infraestructuras tecnológicas, sino que explotan cada vez más las vulnerabilidades de los usuarios. Esta situación exige un cambio en la gestión de riesgos, pasando de la protección de los sistemas a la protección integral de los clientes en todo su recorrido digital.

Las modalidades de fraude se vuelven cada vez más sofisticadas e incluyen la clonación de voces mediante IA, el uso de tecnologías deepfake, la creación de aplicaciones bancarias falsas, la suplantación de funcionarios y el envío de enlaces maliciosos para apropiarse de activos.

En este contexto, el vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Tien Dung, aseguró que la seguridad financiera digital no puede limitarse a soluciones técnicas, sino que debe abarcar la protección de la conciencia, el comportamiento digital y la confianza de los usuarios mediante marcos regulatorios adecuados, tecnología, gestión de riesgos y coordinación interinstitucional.

Junto con los desafíos, la IA también ofrece importantes oportunidades para detectar transacciones sospechosas, prevenir fraudes y lavado de dinero, automatizar procesos y mejorar la calidad de los servicios. Los sistemas avanzados de IA pueden supervisar operaciones en tiempo real, emitir alertas o bloquear transacciones sospechosas de forma automática, además de desarrollar mecanismos de protección adaptados a cada cliente.

Los especialistas consideran que la difusión de conocimientos sobre finanzas digitales, el fortalecimiento de las capacidades para identificar fraudes y la promoción de una cultura de seguridad digital son responsabilidades de toda la sociedad.

El coronel Nguyen Hong Quan, subdirector del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología del Ministerio de Seguridad Pública, subrayó que la construcción de la confianza digital financiera no es solo una tarea de los sectores bancario y tecnológico, sino una exigencia estratégica para toda la economía digital./.

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