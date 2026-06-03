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Experto israelí: Vietnam debe priorizar educación digital, IA y energía verde

Experto israelí afirma que el capital humano es la mayor fortaleza de Vietnam y recomienda apostar por IA, semiconductores, EdTech y energía verde.

Mel Shalev, exespecialista tecnológico israelí. (Foto: cortesía del personaje)
Mel Shalev, exespecialista tecnológico israelí. (Foto: cortesía del personaje)

Tel Aviv (VNA) - Mel Shalev, exespecialista tecnológico israelí con más de 40 años de experiencia en el sector, incluidos 37 en el grupo IBM, consideró que la mayor ventaja de Vietnam no reside en sus recursos o inversión, sino en su capital humano joven y una tradición de estudio que se ha convertido en un rasgo cultural distintivo.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Tel Aviv, Shalev afirmó que lo que más le impresionó en sus primeras visitas a Hanoi, hace más de 25 años, fue el respeto por el conocimiento y la alta valoración de la educación entre los vietnamitas.

Según él, esta constituye una ventaja competitiva especial que Vietnam debe continuar potenciando mediante la inversión en educación y la mejora de la calidad de la formación.

Shalev subrayó que la inteligencia artificial (IA) está generando transformaciones profundas en la educación a nivel global. En el futuro, los docentes pasarán de ser transmisores de conocimiento a guías y asesores, mientras que las plataformas de educación digital y las herramientas de IA apoyarán de manera significativa el aprendizaje.

El experto israelí recomendó que, en los próximos cinco años, Vietnam concentre sus esfuerzos en cinco áreas estratégicas. La primera es la tecnología educativa (EdTech), especialmente las soluciones de IA dirigidas a niños. Si se logran desarrollar productos educativos digitales eficaces para el mercado local, Vietnam podría expandirse con éxito al ámbito internacional.

La segunda área es la industria del software, que aún presenta un amplio margen de crecimiento. En lugar de competir directamente con las grandes corporaciones tecnológicas en plataformas centrales, Vietnam debería centrarse en desarrollar aplicaciones de IA especializadas a partir de modelos de lenguaje grandes (LLM), orientadas a sectores como turismo, salud, educación, comercio, hogares inteligentes e inversiones.

La tercera área es la energía verde. Shalev destacó el potencial de Vietnam en energía solar, eólica, hidroeléctrica de pequeña escala y otras fuentes renovables. En el contexto que el país indochino depende mayormente de la importación de combustibles fósiles, el impulso de la energía verde no solo contribuirá a la seguridad energética, sino también a la creación de nuevas industrias.

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Los visitantes recorren los stands tecnológicos de la Conferencia de Datos e IA de Verano de 2026. (Foto: VNA)


Según el experto, Vietnam necesita fortalecer la cooperación con corporaciones tecnológicas internacionales para implementar proyectos a gran escala, al tiempo que desarrolla gradualmente la capacidad tecnológica y de producción local.

Las dos áreas restantes son la biotecnología, la tecnología agrícola y la electrónica-semiconductores. Shalev consideró que Vietnam puede intensificar la colaboración con empresas farmacéuticas internacionales para mejorar la investigación, producción y exportación.

En agricultura, señaló, la IA, la robótica y la automatización elevarán la calidad y el valor agregado de los principales productos de exportación. En electrónica y semiconductores, Vietnam debería fortalecer la capacidad de diseño de placas de circuito impreso (PCB), diseño y prueba de chips, y atraer inversiones de grandes corporaciones tecnológicas para la producción de semiconductores.

Sobre el desarrollo de productos tecnológicos estratégicos, Shalev enfatizó que la autonomía no significa hacerlo todo internamente. Según él, en el contexto actual, las empresas deben cooperar a escala internacional y participar más activamente en la cadena de suministro global para aprovechar los recursos externos y mejorar su competitividad.

El experto también señaló que la innovación debe partir de la educación. Vietnam debería considerar incluir contenidos sobre pensamiento creativo, innovación e invención en los programas de formación técnica y científica, con el fin de formar ingenieros e investigadores con mayor capacidad innovadora.

En cuanto a investigación y desarrollo (I+D), recomendó que Vietnam aplique políticas fiscales de incentivo para estimular la inversión empresarial, y que fortalezca la atracción de proyectos de investigación mediante la colaboración con universidades y empresas internacionales con sólida capacidad de I+D.

Shalev concluyó que, en un contexto de rápido avance de la IA, la inteligencia artificial general (AGI), la computación cuántica y otras tecnologías disruptivas, las estrategias nacionales en el ámbito tecnológico deben diseñarse con alta flexibilidad y actualizarse con frecuencia para adaptarse a los cambios en la práctica./.

VNA
#Mel Shalev #Vietnam #inteligencia artificial #energía verde
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