Mercado Halal abre nuevas perspectivas de crecimiento para las empresas vietnamitas

Hanoi (VNA) - Con un valor de varios billones de dólares y cerca de dos mil millones de consumidores, el mercado Halal se presenta como una de las mayores oportunidades de crecimiento para Vietnam, al abrir nuevas posibilidades de exportación e impulsar la adopción de estándares de producción más sostenibles y competitivos.



Los expertos coinciden en que el concepto Halal ha superado hace tiempo su carácter exclusivamente religioso para convertirse en un estándar internacional asociado a la calidad, la trazabilidad, la transparencia y la responsabilidad social.



El término Halal, que en árabe significa "permitido" o "lícito", engloba productos, servicios y procesos que cumplen con las normas de la ley islámica. Aunque inicialmente estuvo vinculado principalmente a los alimentos, hoy abarca sectores tan diversos como cosméticos, productos farmacéuticos, moda, logística, finanzas y turismo.



Según Vu Ba Phu, director de la Agencia de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, la economía Halal global genera actualmente entre 2,5 y tres billones de dólares anuales, una cifra que podría elevarse hasta los 10 billones de dólares en 2028.



Vietnam cuenta con condiciones favorables para integrarse con mayor profundidad en la cadena de valor Halal mundial. Su fortaleza en la producción agrícola y alimentaria, la estabilidad política y su ubicación estratégica como puente entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Oriente Medio le otorgan ventajas significativas.



Productos de exportación clave como arroz, café, anacardos, pimienta, productos acuáticos y alimentos procesados tienen un importante potencial para satisfacer la creciente demanda de los mercados musulmanes.



Sin embargo, el aprovechamiento de estas oportunidades sigue enfrentando diversos desafíos. Actualmente, apenas el 0,2 % de las empresas vietnamitas dispone de productos certificados como Halal.



A ello se suma la falta de un ecosistema integral que articule eficazmente las cadenas de suministro, la producción, la logística y los mecanismos de certificación. Además, la ausencia de un sistema internacional unificado obliga a las empresas a adaptarse a los requisitos específicos de cada mercado.



Pese a estas dificultades, algunas compañías vietnamitas ya han logrado posicionarse en mercados Halal exigentes. Es el caso de My Phuong Food, con sede en la ciudad de Da Nang, que ha exportado con éxito a Malasia e Israel y explora nuevas oportunidades en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e India.



Los especialistas consideran que, para aprovechar plenamente el potencial de este sector, Vietnam debe impulsar una estrategia nacional de desarrollo del mercado Halal y fortalecer un ecosistema de apoyo que incluya marcos regulatorios, infraestructura logística, promoción comercial, formación de recursos humanos y mecanismos de reconocimiento mutuo de certificaciones.



Más allá de su impacto en las exportaciones, el mercado Halal representa una oportunidad para que Vietnam modernice sus cadenas de suministro, eleve la calidad de su crecimiento económico y fortalezca su marca nacional sobre la base de estándares más exigentes de transparencia, sostenibilidad y responsabilidad social. Con ello, las empresas vietnamitas no solo ampliarían su acceso a los mercados Halal, sino que también reforzarían su competitividad en la economía global./.

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