Resultados del primer mes de campaña contra violación de propiedad intelectual en Vietnam

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam informó hoy sobre los resultados iniciales del primer mes de implementación de la directiva del Primer Ministro orientada a combatir, prevenir y sancionar con rigor las violaciones a los derechos de propiedad intelectual, un esfuerzo de escala nacional que busca consolidar el orden, la disciplina social y la seguridad en el entorno digital.



Durante la conferencia de prensa ordinaria del Gobierno efectuada esta tarde, el portavoz de la cartera, mayor general Nguyen Quoc Toan, detalló las acciones de coordinación legal, operativa y comunicativa aplicadas por las fuerzas policiales, las cuales incluyen el bloqueo de portales web ilegales, el procesamiento penal de infractores y el diseño de normativas frente al uso delictivo de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA) y el Deepfake.



Al responder a los medios informativos sobre el cumplimiento del Despacho Oficial número 38/CĐ-TTg, emitido por el Jefe de Gobierno el 5 de mayo de 2026, Nguyen Quoc Toan, también jefe de la Oficina del ministerio, recalcó que la detección y sanción de estos ilícitos constituye una tarea regular de la policía.



Para materializar la instrucción gubernamental, el Ministerio de Seguridad Pública activó una campaña de alta intensidad de tres meses de duración en todo el país, involucrando a los tres niveles de la fuerza policial.



En este primer mes, las autoridades priorizaron el perfeccionamiento del marco legal como una solución estratégica y de fondo, orientada tanto a tipificar conductas delictivas previsibles como a endurecer las sanciones punitivas para elevar su efecto disuasorio, mediante la elaboración de expedientes para la reforma del Código Penal y de la Ley de Manejo de Infracciones Administrativas en coordinación con el Ministerio de Justicia.



En el terreno operativo, las acciones policiales se concentraron de forma permanente en los delitos vinculados a los derechos de autor y la propiedad industrial.



Como resultado de la cooperación con los proveedores de servicios de telecomunicaciones para bloquear plataformas digitales infractoras, las autoridades inhabilitaron un total de 194 sitios web en el último mes, entre los cuales se contaron ocho portales de transmisión de películas, 27 páginas de comercio electrónico que vulneraban la propiedad industrial y 159 sitios dedicados a la emisión ilegal de partidos de fútbol en directo.



Asimismo, las fuerzas del orden iniciaron procesos penales y dictaron medidas de prisión preventiva contra 98 acusados en 56 casos relacionados con delitos contra los derechos de autor, propiedad industrial y la producción o comercialización de mercancías falsificadas, aplicando además multas administrativas a unos 216 individuos por un monto acumulado superior a los 32.260 dólares.

El Ministerio de Seguridad Pública mantiene campañas informativas periódicas para que la ciudadanía identifique las modalidades de producción de bienes falsos y falsificados, instando a la población a denunciar cualquier indicio delictivo mediante los canales oficiales.



Por otra parte, al abordar el uso delictivo de la Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología Deepfake para fraudes y estafas en el ciberespacio, Quoc Toan advirtió que el acelerado desarrollo tecnológico genera desafíos transfronterizos complejos globales.



Frente a este escenario, el ministerio adoptó un enfoque de prevención temprana mediante soluciones legislativas, destacando la asesoría para la formulación de la Ley de Protección de Datos Personales, la modificación de la Ley de Seguridad Cibernética y la redacción del borrador del Decreto de sanciones administrativas en dichos campos, textos que tipifican el uso de IA y Deepfake para la creación y difusión de información falsa.



La cartera coordina con las instituciones correspondientes la implementación de la Ley de Inteligencia Artificial aprobada por la Asamblea Nacional, al tiempo que refuerza la gobernanza tecnológica y combate con severidad los delitos de alta tecnología, incluyendo la compraventa ilegal de datos personales./.





VNA