Experto indonesio destaca el creciente papel de Vietnam

Yakarta (VNA) – El discurso principal pronunciado por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, en la 23.ª edición del Diálogo de Shangri-La refleja claramente el creciente papel y la influencia de Vietnam en los asuntos regionales y mundiales, afirmó Veeramalla Anjaiah, investigador principal del Centro de Estudios del Sudeste Asiático (CSEAS) de Indonesia.
En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Yakarta sobre la intervención del dirigente vietnamita en este importante foro de seguridad asiático, enfatizó que el discurso propone iniciativas concretas para promover el diálogo, fortalecer la confianza y preservar la paz y la estabilidad en un contexto internacional marcado por profundas transformaciones.
Según él, el discurso fue pronunciado en un momento particularmente oportuno, cuando el mundo enfrenta múltiples desafíos complejos relacionados con la seguridad, el desarrollo y la confianza estratégica.
Consideró que las cuestiones planteadas por To Lam —la crisis del orden internacional, la crisis del modelo de desarrollo y la crisis de la confianza estratégica— reflejan fielmente la realidad actual del mundo.
Elogió el enfoque del dirigente vietnamita de gestionar las diferencias dentro del respeto a las normas, promoviendo una competencia regulada, responsable y previsible. En un contexto caracterizado por el aumento de tensiones y conflictos en diversas regiones del mundo, este mensaje reviste una importancia especial para prevenir las confrontaciones y fomentar un entorno internacional más estable.
Veeramalla Anjaiah manifestó sentirse especialmente impresionado por las propuestas vietnamitas destinadas a ampliar los canales de consulta, establecer mecanismos flexibles de mediación, crear grupos de contacto en caso de incidentes y fortalecer los foros semioficiales y las iniciativas orientadas a generar confianza entre las fuerzas armadas, los organismos de seguridad, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, los académicos, las empresas y las organizaciones sociales.
A su juicio, estos mecanismos pueden constituir verdaderas “vías diplomáticas de salida”, permitiendo gestionar las diferencias y reducir el riesgo de escaladas hacia la confrontación o el conflicto. En un contexto de creciente competencia estratégica entre las grandes potencias, mantener abiertos los canales de diálogo y cooperación sigue siendo esencial para preservar la paz y la estabilidad regionales.
En cuanto al papel de la ASEAN, el investigador indonesio compartió la valoración de To Lam de que el papel central de la organización no está garantizada de manera permanente. Para seguir desempeñando un papel impulsor en la arquitectura regional, la ASEAN debe combinar la inclusión con la eficacia, asegurando que el diálogo se traduzca en acciones concretas y que el consenso permita responder con rapidez a los desafíos comunes.
Al referirse a los mensajes de diálogo, cooperación y respeto del derecho internacional destacados en el discurso, subrayó que estos constituyen hoy principios fundamentales para mantener la paz, la estabilidad y la prosperidad en un mundo donde se intensifica la rivalidad estratégica. Consideró que numerosos conflictos y crisis podrían haberse evitado o mitigado si hubieran existido mecanismos de diálogo más eficaces.
Según él, los esfuerzos de Vietnam por promover la confianza estratégica y reducir los riesgos de conflicto son especialmente importantes para las perspectivas de desarrollo a largo plazo del país. La paz y la estabilidad siguen siendo condiciones indispensables para alcanzar los objetivos de desarrollo socioeconómico del país, incluida su aspiración de convertirse en un país desarrollado para 2045.
El especialista del CSEAS considera asimismo que las propuestas vietnamitas a favor del diálogo, el fortalecimiento de la confianza y el respeto del derecho internacional pueden contribuir positivamente a la construcción de una arquitectura regional más estable, inclusiva y sostenible en el Sudeste Asiático y en toda la región Asia-Pacífico.
También insistió en la necesidad de reforzar las capacidades de prevención temprana de crisis para evitar que malentendidos o errores de cálculo desemboquen en tensiones graves.
Desde una perspectiva más amplia, estimó que las ideas expuestas por To Lam durante el Diálogo de Shangri-La ilustran la posición cada vez más importante que ocupa Vietnam en la escena internacional en un entorno global en rápida transformación. El país ha establecido ya asociaciones estratégicas integrales con numerosos Estados importantes, mantiene un sólido crecimiento económico, atrae significativas inversiones extranjeras y continúa ampliando sus intercambios comerciales con el resto del mundo.
Según el experto, la capacidad de Vietnam para mantener relaciones equilibradas con las grandes potencias, al tiempo que sigue una política exterior basada en la paz, la cooperación y el desarrollo, ha fortalecido considerablemente su estatura estratégica en el ámbito internacional. El discurso pronunciado en la 23.ª edición del Diálogo de Shangri-La constituye, en este sentido, una clara demostración del creciente papel y de la activa contribución de Vietnam a los asuntos regionales y mundiales./.
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