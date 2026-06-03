Política

Vietnam y Filipinas refuerzan sus lazos de defensa

El general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, subsecretario de la Comisión Militar Central, viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, recibió hoy en Hanoi al general Romeo Brawner Jr., jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Filipinas, quien realiza una visita oficial a Vietnam.

Vietnam y Filipinas refuerzan sus lazos de defensa. (Foto: VNA)
Vietnam y Filipinas refuerzan sus lazos de defensa. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, subsecretario de la Comisión Militar Central, viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, recibió hoy en Hanoi al general Romeo Brawner Jr., jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Filipinas, quien realiza una visita oficial a Vietnam.

Durante la reunión, Van Giang destacó la importancia de esta visita en un contexto en el que ambos países elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Reforzada, con motivo de la visita de Estado a Filipinas del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado por su esposa. Los ministerios de Defensa de ambos países también firmaron un memorando de cooperación bilateral en materia de defensa.
Según el ministro vietnamita, estos avances reflejan el espíritu activo y proactivo de los ejércitos de ambos países en la implementación de los consensos alcanzados por los altos dirigentes de ambos países en los ámbitos militar y de defensa. Asimismo, constituyen una contribución concreta a la celebración del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Filipinas (12 de julio).

Al expresar su satisfacción por los resultados positivos y la profundización constante de la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos político y diplomático, de defensa y seguridad, económico y comercial, así como por la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, Van Giang manifestó su confianza en que Filipinas desempeñará con éxito sus importantes responsabilidades como presidente de la ASEAN en 2026.

Asimismo, felicitó a las Fuerzas Armadas filipinas por la exitosa organización de varias reuniones militares y de defensa de la ASEAN durante este año, contribuyendo significativamente a la solidaridad de la agrupación y al fortalecimiento de su papel central.

Por su parte, Romeo Brawner Jr. informó sobre los resultados de sus conversaciones previas con el general Nguyen Tan Cuong, miembro del Comité Central del Partido, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa.

Subrayó que la firma del memorando de cooperación en materia de defensa entre ambos países constituye una base importante para fortalecer las relaciones bilaterales en este ámbito.

Al valorar positivamente los resultados de las conversaciones entre las dos delegaciones, Van Giang destacó los avances alcanzados en la cooperación entre los ejércitos de ambos países en los últimos años.

Propuso que ambas partes continúen coordinándose estrechamente para aplicar de manera integral y eficaz los consensos alcanzados por los altos dirigentes y los ministerios de Defensa de Vietnam y Filipinas en materia de cooperación militar y de defensa, así como el memorando de cooperación en defensa recientemente firmado.

Reafirmó que el Ministerio de Defensa de Vietnam seguirá creando las condiciones más favorables para fortalecer la cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países./.

VNA
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